Podemos pretende reprobar a Maravillas Abadía y Marcos Ros por su posicionamiento con Mercosur

La portavoz de Podemos-IU en la Asamblea Regional, María Marín, anunció este lunes que la formación morada llevará al primer pleno de febrero en la Cámara "una moción para que todos los partidos rechacen el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea", así como para "reprobar a la eurodiputada del PP Maravillas Abadía y al eurodiputado del PSOE Marcos Ros", que votaron ambos a favor del tratado de libre comercio.

"Estamos hartos de la hipocresía de populares y socialistas, que en la Región les pasan la mano a los agricultores y en Bruselas traicionan sus intereses", afirmó la portavoz. "Ahora ambos partidos van a tener que mojarse de verdad. Ya está bien de engañar a nuestro sector primario", añadió.

Solicitan un plan con financiación para proteger a los agricultores ante una eventual aplicación provisional del tratado

La Izquierda, grupo que incluye a Podemos en el Parlamento Europeo, es una de las voces más críticas con el acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La semana pasada, lograron paralizar el pacto gracias a una moción para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) examine el contenido del acuerdo. Salió adelante gracias al voto de todos los diputados franceses y polacos, y del grupo Patriots, que integra a las formaciones de derecha extrema de todo el continente, como Vox.

En la moción, Podemos solicita también que la Asamblea inste al Gobierno autonómico para que elabore de forma conjunta con las organizaciones agrarias un Plan de Apoyo a los Sectores Afectados por el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, con un calendario de aplicación y una financiación suficiente, con la finalidad de proteger a agricultores y ganaderos ante una eventual aplicación provisional y por la vía rápida del acuerdo.

Podemos saldrá a la calle el próximo jueves en la protesta unánime del campo murciano, convocada por las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA. Entre las principales reivindicaciones de la movilización se encuentra precisamente la repulsa a Mercosur, el cual, en palabras de Marín, "favorece la competencia desleal, pone en riesgo nuestros cultivos por la entrada de plagas que son endémicas de Brasil o Argentina y, en definitiva, supone una amenaza enorme para nuestro tejido agrario".