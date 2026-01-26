Lucas exige a López Miras que "dé la orden" a los diputados del PP murcianos de apoyar la subida de las pensiones

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, hizo un llamamiento este lunes a los diputados del Partido Popular de la Región de Murcia en el Congreso para que apoyen esta semana la convalidación de la subida de las pensiones en la Cámara Baja. "Un presidente que quiera y al que le preocupe la Región de Murcia no puede votar en contra, como pretende hacer el Partido Popular de López Miras", señaló.

Este lunes entra en vigor la subida de las pensiones de jubilación que, de media, suben en la Región de Murcia hasta los 1.400 euros al mes, "422 euros más que en el año 2018 con gobiernos del Partido Popular", indicó Lucas durante su vista a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). "El compromiso del Gobierno de España con los pensionistas es incuestionable. Estos datos no están sujetos a interpretación alguna", remarcó.

El delegado recordó que esta subida del 2,7% afecta en Comunidad a casi 270.000 personas. "Si mañana el Partido Popular de López Miras vota en contra de esta subida, estaría volviendo a traicionar los intereses de la Región", añadió.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, avanzaba horas antes que su partido votará en el Congreso en contra del decreto ómnibus del 'escudo social' que incluye la subida de las pensiones y la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables, y también del relativo a la prórroga a las ayudas del transporte público.

El voto en contra del PP a los decretos complica mucho su convalidación en la Cámara Baja habida cuenta que Vox habitualmente vota en contra y que Junts acaba de confirmar su rechazo a decretos ómnibus que mezclan temas de distinto tenor. Con el PP, las tres formaciones suman una mayoría absoluta suficiente para tumbar los textos.

El delegado Francisco Lucas señaló que "el INSS es un pilar fundamental para garantizar el estado de bienestar en la Región de Murcia" y, "de hecho, es la entidad que cuenta con mayor presupuesto de toda la Comunidad Autónoma". El año 2025 pagó más de 4.330 millones de euros para pensiones y prestaciones sociales en la Región, lo que supone un incremento del 7% respecto al año 2024.

"Espero y confío que López Miras mañana dé la orden a sus diputados y diputadas y voten a favor de la subida del 2,7% de las pensiones", insistió Lucas.

Otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones no contributivas, aumentan en un 11,4%. Y otras, como las pensiones SOVI de vejez e invalidez, se revalorizan un 7,07%-

El delegado del Gobierno, que estuvo acompañado por José Antonio Morales, director provincial del INSS, detalló que 29.910 pensionistas (20.184 mujeres y 9.726 hombres) de la Región de Murcia perciben el complemento de maternidad, con un importe medio mensual de 86,39 euros. Además, el complemento para la reducción de la brecha de género se abona a 35.895 pensionistas (26.964 mujeres y 8.931 hombres), con una cuantía media mensual de 82,93 euros.

Ingreso Mínimo Vital

Lucas insistió en que uno de los mayores retos del estado de bienestar es conseguir un país sin extrema pobreza y la protección a la infancia y colectivos más vulnerables, y reivindicó la importancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como la herramienta más poderosa para combatir la pobreza y promover la inclusión social.

Desde que el actual Gobierno de España implantó el Ingreso Mínimo Vital en junio de 2020 y hasta la actualidad, se han abonado a nivel nacional más de 18.400 millones de euros, y en la Región de Murcia se han pagado 706.501.696 euros. La nómina de diciembre ascendió a 16.901.788 euros.

En ese mismo mes, el número de beneficiarios ha sido de 129.609, y adicionalmente, 29.574 han percibido la ayuda de protección a la infancia.