Paula Payá renueva su mandato al frente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) celebró este lunes el acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y de la Junta de Vocalías de Sección, en el que Paula Payá renovó su cargo como presidenta de la corporación tras la presentación y proclamación de una única candidatura al proceso electoral.

Payá afronta este nuevo mandato acompañada en la Junta Directiva por María Jesús Rodríguez, como vicepresidenta; Arsenio Pacheco, como secretario; José Juan García-Arquimbau, como tesorero; María Dolores Pérez, como vicesecretaria, y Pedro Gil, como vicetesorero.

Durante su intervención, la presidenta agradeció la confianza depositada tanto en ella como en el equipo que la acompaña, y tuvo palabras de reconocimiento para quienes le precedieron en la responsabilidad institucional. Payá aseguró que asume esta nueva etapa "con honor, responsabilidad y compromiso", reafirmando su vocación de servicio a la profesión farmacéutica y a la sociedad murciana.

El papel de la farmacia en el sistema sanitario

En su discurso, Paula Payá puso en valor el papel esencial que desempeñan los farmacéuticos y farmacéuticas en la Región de Murcia, destacando su contribución en todas las modalidades de ejercicio profesional: farmacia comunitaria, hospitalaria, atención primaria, industria, distribución y salud pública. A su juicio, la profesión constituye un pilar fundamental del sistema sanitario regional y del Sistema Nacional de Salud.

Payá destacó la cercanía y accesibilidad de los profesionales farmacéuticos

La presidenta reelegida subrayó además la cercanía y accesibilidad de los profesionales farmacéuticos, así como su compromiso con el uso seguro y racional del medicamento, la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos de vida saludables, especialmente relevantes en una región con diversidad demográfica y social.

Líneas de trabajo del nuevo mandato

Payá avanzó las líneas prioritarias de actuación de la nueva Junta de Gobierno, centradas en la defensa y fortalecimiento de la profesión farmacéutica en la Región; el impulso del papel asistencial del farmacéutico en coordinación con el Servicio Murciano de Salud y con el resto de profesionales sanitarios; la apuesta por la formación continua, la innovación y la digitalización; y el mantenimiento de un diálogo institucional permanente con la Administración regional, basado en la colaboración y el interés general.

La formación continua, la innovación y la digitalización, principales líneas de actuación de la entidad colegial

El acto fue clausurado por el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, y contó con la asistencia del presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar, además de autoridades sanitarias, representantes de asociaciones del sector y miembros de la Academia de Farmacia.

Durante la ceremonia se entregó una distinción a los miembros de la Junta saliente que no continúan en el nuevo mandato, en reconocimiento a su compromiso y labor desarrollada durante los últimos cinco años.

Payá y Pedreño (en el centro de la imagen) en un momento de la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de la Región / Juan Carlos Caval

El consejero de Salud destacó la "dedicación, profesionalidad y compromiso" de Paula Payá al frente del colegio profesional y subrayó la estrecha colaboración entre el Gobierno regional y el COFRM en programas como los cribados de cáncer de cérvix y colorrectal, en los que las oficinas de farmacia desempeñan un papel clave.

Pedreño recordó además que el 99,5% de las prescripciones del Servicio Murciano de Salud se dispensan actualmente mediante receta electrónica, lo que refleja el grado de integración de las farmacias en el sistema sanitario.

La nueva Junta de Gobierno y de Vocalías del COFRM queda integrada por Paula Payá Peñalver como presidenta, junto a un amplio equipo de vocales que representan a las distintas áreas territoriales y ámbitos profesionales de la farmacia en la Región de Murcia.