Sanidad
Paula Payá renueva su mandato al frente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región
La nueva Junta de Gobierno fija como prioridades el refuerzo del papel asistencial y la colaboración con el sistema sanitario
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) celebró este lunes el acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y de la Junta de Vocalías de Sección, en el que Paula Payá renovó su cargo como presidenta de la corporación tras la presentación y proclamación de una única candidatura al proceso electoral.
Payá afronta este nuevo mandato acompañada en la Junta Directiva por María Jesús Rodríguez, como vicepresidenta; Arsenio Pacheco, como secretario; José Juan García-Arquimbau, como tesorero; María Dolores Pérez, como vicesecretaria, y Pedro Gil, como vicetesorero.
Durante su intervención, la presidenta agradeció la confianza depositada tanto en ella como en el equipo que la acompaña, y tuvo palabras de reconocimiento para quienes le precedieron en la responsabilidad institucional. Payá aseguró que asume esta nueva etapa "con honor, responsabilidad y compromiso", reafirmando su vocación de servicio a la profesión farmacéutica y a la sociedad murciana.
El papel de la farmacia en el sistema sanitario
En su discurso, Paula Payá puso en valor el papel esencial que desempeñan los farmacéuticos y farmacéuticas en la Región de Murcia, destacando su contribución en todas las modalidades de ejercicio profesional: farmacia comunitaria, hospitalaria, atención primaria, industria, distribución y salud pública. A su juicio, la profesión constituye un pilar fundamental del sistema sanitario regional y del Sistema Nacional de Salud.
Payá destacó la cercanía y accesibilidad de los profesionales farmacéuticos
La presidenta reelegida subrayó además la cercanía y accesibilidad de los profesionales farmacéuticos, así como su compromiso con el uso seguro y racional del medicamento, la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos de vida saludables, especialmente relevantes en una región con diversidad demográfica y social.
Líneas de trabajo del nuevo mandato
Payá avanzó las líneas prioritarias de actuación de la nueva Junta de Gobierno, centradas en la defensa y fortalecimiento de la profesión farmacéutica en la Región; el impulso del papel asistencial del farmacéutico en coordinación con el Servicio Murciano de Salud y con el resto de profesionales sanitarios; la apuesta por la formación continua, la innovación y la digitalización; y el mantenimiento de un diálogo institucional permanente con la Administración regional, basado en la colaboración y el interés general.
La formación continua, la innovación y la digitalización, principales líneas de actuación de la entidad colegial
El acto fue clausurado por el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, y contó con la asistencia del presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar, además de autoridades sanitarias, representantes de asociaciones del sector y miembros de la Academia de Farmacia.
Durante la ceremonia se entregó una distinción a los miembros de la Junta saliente que no continúan en el nuevo mandato, en reconocimiento a su compromiso y labor desarrollada durante los últimos cinco años.
El consejero de Salud destacó la "dedicación, profesionalidad y compromiso" de Paula Payá al frente del colegio profesional y subrayó la estrecha colaboración entre el Gobierno regional y el COFRM en programas como los cribados de cáncer de cérvix y colorrectal, en los que las oficinas de farmacia desempeñan un papel clave.
Pedreño recordó además que el 99,5% de las prescripciones del Servicio Murciano de Salud se dispensan actualmente mediante receta electrónica, lo que refleja el grado de integración de las farmacias en el sistema sanitario.
La nueva Junta de Gobierno y de Vocalías del COFRM queda integrada por Paula Payá Peñalver como presidenta, junto a un amplio equipo de vocales que representan a las distintas áreas territoriales y ámbitos profesionales de la farmacia en la Región de Murcia.
Nueva Junta de Gobierno y de Vocalías del COFRM
Presidenta: Dª Paula Payá Peñalver
Secretario: D. Arsenio Pacheco López
Tesorero: D. José JuanGonzález García-Arquimbau
Vicepresidenta: Dª. M.ª JesúsRodríguez Arcas
Vicesecretaria:Dª M.ª Dolores Pérez Plaza
Vicetesorero: D. PedroGabriel Gil Espallardo
Vocal Área I (Murcia):Dª. Lucía Gómez Tornero
Vocal Área I (Murcia):Dª Mª Luisa Torrregrosa Cerdán
Vocal Área I (Murcia):D. César Toledo Romero
Vocal Área I (Murcia):D. Antonio Vicente Hernández Díez
Vocal Área I (Murcia):Dª Inmaculada Martínez Soto
Vocal Área I (Murcia):D. Alejandro Galindo Tovar
Vocal Área II (Cartagena): D. Enrique José Martínez Monteagudo
Vocal Área II (Cartagena): Dª Mª Luisa Ramón Meroño
Vocal Área II (Cartagena) y Vocal de Titulares de Oficina de Farmacia: Dª Mónica Benito Bartolomé
Vocal Área III (Lorca):Dª Mª Raquel Martínez Gervilla
Vocal Área IV (Noroeste): Dª Mª Mercedes Figueroa Morales
Vocal Área V (Altiplano): D. Alberto Soriano García
Vocal Área VI (Vega del Segura) y Vocal de Ortopedia: D. Luis Javier Sánchez Bolívar
Vocal Área VI (Vega del Segura): Dª. María Elena Martínez Monje
Vocal de Alimentación:D. Sergio Antonio Polo Marco
Vocal de Laboratorio Clínico:D Santiago Molina Laborda
Vocal de Dermofarmacia, Productos Sanitarios, Galénica y Formulación Magistral: D. Carlos Fernández Pérez
Vocal de Distribución Farmacéutica: Dª Lourdes Llamas Tudela
Vocal de Industria Farmacéutica: Dª Elena Fernández Díez
Vocal de Investigación, Docencia y Formación: D. Antonio Soler Marín
Vocal de Óptica Oftálmica, Optometría y Acústica Audiométrica: Dª María LucíaLópez Sánchez
Vocal de Plantas Medicinales y Homeopatía: D. José López Gil
Vocal de Regentes, Sustitutos y Adjuntos en Oficina de Farmacia: Dª Carmen Magdalena Espejo Molina
Vocal de Servicios de Farmacia Hospitalaria y Radiofarmacia: Dª Elena Urbieta Sanz
Vocal de la Administración: Dª Rocío Jiménez Estran
Vocal de Jubilados: Dª Encarnación Zamora Navarro
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve vuelve a cubrir las cumbres de la Región de Murcia tras una madrugada gélida
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- Las Fiestas de Primavera 2026 ya tienen su Doña Sardina y Gran Pez
- Así afectará la borrasca Ingrid a la Región de Murcia este fin de semana
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia
- Liberadas 70 anguilas en el Mar Menor dentro de un proyecto clave para su supervivencia
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves