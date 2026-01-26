Casi la mitad de los limones y pomelos que exporta España proceden de la Región

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha recibido este lunes en el Palacio de San Esteban al nuevo presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), Joaquín Rubio, para analizar la situación del sector, sus desafíos más inminentes y su participación en ferias nacionales e internacionales.

Tras el encuentro, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha resaltado que el sector del limón y pomelo en la Región de Murcia "es líder absoluto en producción y exportaciones, aportando casi la mitad del valor de las ventas de España al extranjero el pasado año".

Así, de los 873 millones de euros de exportaciones, más de 420 procedieron de la Región de Murcia, gracias a la producción de unas 640.000 toneladas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante la reunión de trabajo se ha puesto en valor "el proyecto Agefis, una iniciativa de gestión fitosanitaria sostenible en limón financiada por el Gobierno regional con 100.000 euros en los últimos dos años y ejecutada por Ailimpo", ha explicado la consejera.

La asociación interprofesional invierte 450.000 euros al año en este proyecto, con el que se ha desarrollado una red de estaciones de monitoreo instaladas en plantaciones de limón que permiten la detección temprana de plagas y enfermedades.

Agefis comenzó como piloto en 2024 con 20 estaciones instaladas en los municipios de Murcia, Fortuna, Santomera y Abanilla. Actualmente, la red ha experimentado un crecimiento del 400 por ciento, alcanzando las 100 estaciones de control, que se extienden ya a las provincias de Alicante, Málaga y Almería.

A través de esta iniciativa "ponemos a disposición de los agricultores información muy valiosa para ayudarles a para optimizar la aplicación de tratamientos fitosanitarios, reducir costes innecesarios y ensayar alternativas de control biológico", ha resaltado la consejera durante su comparecencia.

La reunión ha servido también para destacar "la importancia de la realización de controles en frontera a los productos que importamos, los que entran en la Región de Murcia en las épocas en las que aquí no producimos. Es importante garantizar esos controles para evitar la entrada de plagas de terceros países y proteger a nuestros productores", ha afirmado la titular de Agricultura.

Noticias relacionadas

Rubira ha concluido recordando que "el Gobierno de la Región de Murcia es sensible a las preocupaciones del sector del limón y el pomelo, y tenemos siempre presentes sus reivindicaciones cuando estamos en Madrid o en Bruselas. Trabajamos para garantizar la rentabilidad de los productores, la calidad de sus frutos y el incremento de las ventas y exportaciones".