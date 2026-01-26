Guantes robóticos y realidad virtual mejoran la autonomía en usuarios con discapacidad

David Ríos usa durante las sesiones de terapia que realiza en el Centro de Día Juan Cerezo de Famdif, en Murcia, los guantes robóticos que la asociación ha adquirido para aportar un plus a la rehabilitación que reciben sus usuarios. Con ellos, David mejora la movilidad de su mano, la coordinación y la fuerza, pero también avanza en sus destrezas para desenvolverse en su vida diaria.

Esta es solo una de las herramientas de alta tecnología que ayudan a mejorar la autonomía de las personas con discapacidad que acuden a diario a este centro, a las que también se suman otras como el sistema de rehabilitación interactiva, gafas de realidad virtual y transmisores de electroestimulación, un conjunto de equipos para los procesos de estimulación motora y mejora de la autonomía personal.

La directora del Centro de Día de Famdif, María Peñalver, reconoce que el uso de este equipamiento ha demostrado avances destacados en la mejora del equilibrio, la psicomotricidad, la movilidad facial o la reducción de la rigidez articular de los usuarios, una tecnología de la que se benefician en estos momentos los 25 usuarios que tienen.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, visitaba este lunes el centro para conocer el funcionamiento de estos dispositivos, adquiridos mediantes las ayudas del Gobierno regional, a través de una subvención de 27.430 euros aportada por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y cerca de 18.000 euros con cargo al IRPF.

Hasta 25 usuarios de Famdif se benefician de los nuevos equipos

Dentro del equipamiento, destaca también la incorporación de las gafas de realidad virtual, que este lunes estaba utilizando Antonio Baños, un equipo que permite trabajar la atención, la psicomotricidad y la planificación motora en espacios controlados. Este dispositivo muestra mejoras relevantes, sobre todo, en los procesos de rehabilitación neurológica.

Mediante la realidad virtual, el Centro de Día Juan Cerezo trabaja la rehabilitación de los usuarios a partir de un sistema que permite realizar sesiones terapéuticas de forma interactiva. Realizan ejercicios virtuales, trabajando aspectos físicos, funcionales, cognitivos y sensoriales. Este sistema ha mostrado mejoras en el equilibrio, aspecto clave para promover la movilidad y prevenir las caídas.

Para reforzar la resistencia muscular se ha incorporado un sistema de entrenamiento terapéutico, denominado Nustep, que se adapta a distintos niveles funcionales y ha demostrado mejoras en la tolerancia al esfuerzo y en la condición física de los usuarios. Este equipo permite el trabajo simultáneo de brazos y piernas a partir de un ejercicio controlado y seguro.

Sistema de electroestimulación utilizado en el centro de Famdif. / Juan Carlos Caval

Electroestimulación

Uno de los dispositivos adquiridos por el centro es el de electroestimulación, una terapia que facilita la recuperación de personas con parálisis facial o con disfagia. Se trata de un equipo de electroterapia especializado que, mediante estímulos eléctricos controlados, favorece la reeducación muscular. Con ejercicios específicos, contribuye a facilitar la activación eficaz y coordinada de la musculatura. Diez usuarios del centro han incorporado esta terapia en su proceso de rehabilitación, demostrando resultados en la movilidad facial a partir de las tres semanas de uso.

La consejera de Política Social Ruiz señala que "es una prioridad para el Gobierno regional ofrecer una mejora constante de la atención a las personas con discapacidad, por eso facilitamos la adquisición del equipamiento necesario para promover su autonomía, su bienestar. La incorporación de esta tecnología de última generación contribuye a mejorar la movilidad, la coordinación o la atención de los usuarios".

Ruiz resalta que "estos procesos de rehabilitación avanzados repercuten también en su motivación porque al comprobar los resultados positivos se implican más en el tratamiento y, además, mejoran su autoestima".