Pensó que hablaba con su banco y terminó perdiendo casi 30.000 euros: ahora llevará el caso a los tribunales

Comenzó siendo un aviso, aparentemente rutinario, pero terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para su bolsillo. Todo comenzó con un mensaje de texto, un número de teléfono y, después, una conversación que parecía legítima hasta que la mujer perdió en cuestión de minutos los ahorros de su vida.

En estos momentos, el caso se encuentra en manos de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) y pone en el punto de mira los fraudes bancarios digitales y, al mismo tiempo, la responsabilidad de los bancos ante estas situaciones, que "son cada vez más frecuentes en España".

La estafa comenzó con una inocente transferencia

Todo ocurrió a finales de noviembre de 2025, cuando M. G., asociada a Consumur, recibió un SMS que, supuestamente, pertenecía a su banco: ING. En el mensaje se le informaba de una transferencia puntual y se le ofrecía un número de contacto para anularla en caso de que no fuera la autora de la misma, que no lo era.

Cuando llamó al número facilitado, fue atendida por una persona que se presentó a sí misma como "miembro del departamento de seguridad de la entidad". Esta le confirmó que estaba siendo víctima de un fraude y le dijo qué tenía que hacer para "cancelar" la operación.

A continuación, la mujer, que confiaba plenamente en que hablaba con su banco, siguió las indicaciones del estafador. Accedió a su banca online y realizó varias gestiones que, en realidad, lo único que hacía era facilitarle las cosas al timador.

Un agente de Policía Nacional se incauta de un teléfono móvil. / P. N.

Hasta cinco transferencias bajo engaño

Totalmente inconsciente de lo que estaba pasando, la víctima llegó a realizar hasta cinco transferencias bancarias a distintas cuentas, alcanzando un total de 28.350 euros. El engaño, que podría haber sido mucho peor, se vio truncado cuando el marido de la víctima se percató de que el estafador le estaba pidiendo información de otras cuentas bancarias a su mujer.

Una de las transferencias que el timador le solicitó a la víctima falló, por eso su pareja detectó los indicios de estafa. No obstante, la situación no se quedó ahí. Durante la llamada, los estafadores llegaron incluso a amenazar la pareja con robos en su domicilio, alegando que obtendrían todos sus datos personales si no continuaban con el procedimiento.

Su banco se niega a colaborar

Tras colgar la llamada, lo primero que hizo la damnificada fue contactar con su banco y denunciar todo lo sucedido, solicitando el bloqueo de las transferencias, además de presentar una denunciar ante la Policía Nacional.

Sin embargo, la entidad fue tajante en su respuesta y se negó. Aseguró que las operaciones se habían realizado de forma consciente por la clienta y que no fue posible recuperar el dinero, pese a que la actuación del banco no se produjo hasta tres días después.

Consumur defiende que es un fraude digital

La asociación de consumidores discrepa por completo de la postura que ha escogido la entidad bancaria y considera que este episodio encaja plenamente "un fraude digital conocido como smishing", una modalidad de robo cada vez más sofisticada en la que los delincuentes suplantan la identidad de entidades legítimas para obtener acceso a datos o provocar transferencias fraudulentas.

Consumur recuerda que los consumidores están legalmente protegidos ante este tipo de estafas: "Las entidades bancarias deben asumir su responsabilidad ante situaciones como la acontecida, así lo viene avalando cada vez más la jurisprudencia española".

En esta línea, la organización cita recientes pronunciamientos judiciales, incluido uno del Tribunal Supremo (sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, de 9 de abril), que "subraya la importancia de la diligencia bancaria, la validez del consentimiento y la nulidad de cláusulas abusivas".

Por todo ello, el equipo jurídico de la organización se encuentra actualmente trabajando para defender los derechos de la asociada a través de los Tribunales de Justicia. La asociación pone a disposición su teléfono 968 22 30 82, así como su portal web www.consumur.org.