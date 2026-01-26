Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia

El campo murciano saldrá a la calle el próximo jueves para exigir cambios estructurales que garanticen la supervivencia de sus explotaciones agrícolas y ganaderas.Y, para ello, prevén hacer ruido; una tractorada que prevé afectar al tráfico en las principales carreteras de la Región de Murcia.

Las principales organizaciones agrariasy convocantes de la protesta, Coag, Asaja y UPA, han mandado a la Delegación del Gobierno en Murcia un documento que detalla cuáles son los puntos que se verán afectados por el tráfico debido a la protesta que montarán el jueves que viene, día 29. En él, se aprecian los itinerarios de la movilización y los puntos de corte de las autovías.

Agricultores y ganaderos partirán desde distintos municipios de la Región y su intención es llegar a la ciudad de Murcia, en concreto a la céntrica plaza Belluga, para hacer sonar con fuerza sus reivindicaciones.

Consulta, a continuación, los tramos de vías que se verán afectados.

Punto de corte de autovía durante la tractorada el jueves en Murcia / L.O.

A-30 en el tramo Murcia–Cartagena, en ambos sentidos, a la altura de Garcerán

El primer punto de corte se sitúa en la autovía A-30, en el tramo que conecta Murcia con Cartagena. La interrupción del tráfico afectará a ambos sentidos de circulación y tendrá lugar a la altura de la gasolinera y restaurante Garcerán, en el término municipal de Fuente Álamo. El punto concreto del corte se localiza en el kilómetro 170, en un nudo estratégico que enlaza con varias carreteras regionales, lo que puede provocar afecciones importantes al tráfico de largo recorrido y a los accesos hacia el Campo de Cartagena.

Punto de corte de autovías durante la tractorada en Murcia el jueves / L.O.

A-7 en ambos sentidos, en La Hoya de Lorca

El segundo itinerario corresponde a la autovía A-7, uno de los principales ejes de comunicación del sureste español. El corte se realizará en ambos sentidos de la circulación a su paso por la pedanía de La Hoya, en el municipio de Lorca. Según la información facilitada, el punto exacto se encuentra en el kilómetro 622, en una zona cercana a núcleos residenciales y áreas de servicio, lo que podría generar retenciones tanto en el tráfico local como en los desplazamientos interprovinciales.

Puntos de corte de la autovía el jueves durante la tractorada en Murcia / L.O.

A-30 en sentido Madrid, en el cruce de Blanca

El tercer punto de corte está previsto en la autovía A-30, exclusivamente en sentido Madrid, a la altura del cruce de Blanca. La interrupción se localizará en el kilómetro 110, en las inmediaciones de la estación de servicio de Cepsa y del polígono industrial de Blanca. Se trata de un enclave clave para la conexión entre la Vega Alta del Segura y la capital murciana, por lo que el corte podría afectar de forma notable a los desplazamientos habituales en esta zona.

Punto de corte de la autovía por las tractoradas del jueves / L.O.

Autovía MU-32 en sentido Murcia, en el cruce de Archena – Venta El Empalme

El cuarto itinerario se sitúa en la autovía MU-32, antigua A-30, en sentido Murcia, a la altura del cruce de Archena – Venta El Empalme. El punto concreto del corte se localiza en el kilómetro 14, en un enlace muy transitado que conecta con la N-301 y varias carreteras regionales. Esta zona es especialmente sensible por su cercanía a áreas industriales y comerciales, así como por su uso frecuente como vía de acceso al área metropolitana de Murcia desde la Vega Media.

Cabe recordar que, en febrero de 2024, los tractores entraron en la ciudad de Murcia y causaron caos, dado que hubo una tractorada no autorizada que cortó los accesos a Murcia y generó muchísimos atascos. Días después, se repitió la estampa, pero ya con control. Entre 1.500 y 2.000 vehículos agrarios, entre tractores y camiones, salieron a las carreteras murcianas para protestar por las penurias a las que, subrayaron, están sometidos los trabajadores del campo murciano. Entonces, dirigidos por las principales organizaciones agrarias, sus reivindicaciones sí convivieron con el ritmo de vida del resto de ciudadanos.