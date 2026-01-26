Lucas se compromete a recuperar la línea Cartagena-Chinchilla a finales de este año

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, manifestó este lunes su "compromiso personal" de recuperar el servicio de la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla "a finales de este año".

Durante su visita a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Murcia, afirmó, a preguntas de la prensa, que "está trabajando" para que antes de 2027 se reabra la citada línea. Respondía así a la noticia de que ADIF ha remitido a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) una carta en la que informa de que condiciona la recuperación del servicio por Chinchilla a la elección de las operadoras y sitúa la electrificación en el horizonte de 2040.

"Este delegado del Gobierno es exigente con todas las administraciones", aseguró Lucas, que quiso "hablar claro" al respecto: "A mí me dan igual las cartas que mande el Ministerio de Transportes. Mi compromiso es con la Región de Murcia".

ADIF informó a Consumur de que condiciona la recuperación del servicio a la elección de las operadoras

A primera hora de la mañana, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunció que va a pedir que el Pleno reclame a través de una moción que ya ha sido registrada por el Grupo Municipal Popular el restablecimiento inmediato del servicio de viajeros y un calendario oficial con fechas y compromisos por escrito. Arroyo, además, ha remitido otra carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para exigir una fecha de reapertura de la conexión ferroviaria con Madrid por Chinchilla y para que aclare si el Ministerio deja esa decisión en manos de las operadoras, como informó a Consumur.

La alcaldesa recuerda que el tráfico ferroviario de viajeros se interrumpió el 28 de febrero de 2022 "como una medida temporal" y que, desde entonces, los plazos anunciados han cambiado sin una fecha verificable de restitución del servicio. "Esa conexión ferroviaria es un derecho que nos fue interrumpido con la promesa de que se trataba de una circunstancia temporal. Esa temporalidad se ha ido extendiendo año a año sin que por el Ministerio se hayan dado las explicaciones que merecen los ciudadanos y ahora nos encontramos con esta respuesta".

"Esa conexión ferroviaria es un derecho que nos fue interrumpido con la promesa de que se trataba de una circunstancia temporal" Noelia Arroyo — Alcaldesa de Cartagena

Además, la alcaldesa ha solicitado una reunión con el Ministerio y la Presidencia de ADIF. Según ella, le gustaría transformar el texto de la moción en una declaración institucional "dada la gravedad de los hechos" para trasladar al Gobierno central una posición común del Ayuntamiento de Cartagena.

El delegado del Gobierno lamentó la "demagogia" y la "hipocresía" de la regidora cartagenera "después de treinta años de gobiernos del Partido Popular en la Región de Murcia no tiene límites".

"El único gobierno y el único partido que pretendía desmantelar la línea Cartagena-Chinchilla y que condenó esa línea fue el Partido Popular cuando pactó la llegada de la Alta Velocidad por Alicante", subrayó, para añadir a continuación que "el Partido Socialista, nada más llegar al Gobierno de España, no solo no desmantela la línea, sino que vuelve a dotarla de servicio". Lucas recordó que el trayecto se encuentra interrumpido porque obras e indicó que el compromiso del Ejecutivo central es que, "en cuanto terminen las obras, que están previstas para finales de este año 2026, recuperar el servicio.

Entiendo que después de treinta años es fácil de instalar relatos, pero aquien desmanteló la línea fue el PP Francisco Lucas — Delegado del Gobierno

De hecho, destacó que, incluso, se ha anunciado en varias ocasiones que el compromiso del Gobierno de España es modernizar y electrificar la línea.

"Lo que le pido a la alcaldesa de Cartagena es que se aclare y que deje, sobre todo, de utilizar todo para confrontar con el Gobierno de España porque ya no conocemos límites a la demagogia y al populismo del Partido Popular. "Entiendo que después de treinta años y con toda su estructura mediática es fácil de instalar relatos, pero aquí quien condenó y quien desmanteló la línea Cartagena-Chinchilla fue el Partido Popular cuando pactó la llegada de la Alta Velocidad por Alicante", insistió.

El PP habla de "excusas de mal pagador"

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga denunció, tras el anuncio del delegado Francisco Lucas, que "el Gobierno de Pedro Sánchez lleva años utilizando excusas de mal pagador y mintiendo para no reabrir la línea ferroviaria con Albacete por Cieza y Hellín". Según él, "bajo ningún concepto una decisión estratégica nacional como esta se puede dejar en manos de los operadores".

Bajo ningún concepto una decisión estratégica nacional como esta se puede dejar en manos de los operadores José Ramón Díez de Revenga — Senador PP

El PP exige "que se acometa la modernización de la vía, su electrificación y conversión al ancho de vía internacional" y recuerda que llegó a pedir que se aprovechara el corte de tráfico por el soterramiento de Murcia "para acometer esas mejoras con menos molestias a los usuarios".

"Esto permitiría no solo una conexión con Madrid más directa para Murcia y Almería, sino, sobre todo, establecer servicios de media distancia con Hellín y Albacete, y Cercanías con Alguazas, Las Torres de Cotillas, Ceutí, Archena o Cieza", suponiendo así un "alivio de tráfico para el área metropolitana de Murcia", apostilló.

Noticias relacionadas

⁠Recuerda que la inclusión de esta línea en la ‘Extended Core’ de la Red TransEuropea de Transporte (TEN-T Network) implica su inclusión en los corredores europeos y la posibilidad de financiarlo con fondos de la Unión Europea, y que debe estar en servicio la modernización especificada, antes de 2040.