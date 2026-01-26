Ana Martínez, usuaria del Hospital de Diabetes en Murcia: “Hay mejor control y evitamos desplazamientos”

Una de las primeras usuarias del Hospital de Día de Diabetes que acaba de poner en marcha la Consejería de Salud en la Región de Murcia es Carmen García, una paciente de 86 años diagnosticada a su vez con alzhéimer.

Su hija, Ana Martínez, aguardaba este lunes en la sala de espera para ser atendida por la endocrina que suele hacer seguimiento a su madre y así poder ver cómo evoluciona la enfermedad y si hay que hacer algún ajuste en el tratamiento.

Carmen García lleva en el brazo puesto el sistema flash, un pequeño parche que va realizando mediciones continuas de su nivel de glucosa en sangre, cifras que quedan registradas y se vuelvan posteriormente a un dispositivo.

“Debido a la edad de mi madre y a su demencia, soy yo la que vengo a consulta una vez al mes a volcar los datos de la medición y es el equipo médico el que valora las cifras”, explica la hija de esta paciente a La Opinión.

La propia Ana Martínez afirma que desde que está en marcha este hospital de día “hay un mejor control y evitamos desplazamientos”, al tiempo que destaca que “incluso por teléfono nos resuelven las dudas”.

“En este tiempo hemos notado la mejoría. Ya no es solo la atención médica sino el trato humano. Se agradece muchísimo que cuando llamas haya alguien al otro lado, que no sea una máquina la que te atienda”.