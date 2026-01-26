Alerta amarilla por fuertes vientos y oleaje este martes en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo para este martes, 27 de enero, que afectará a distintas comarcas de la Región de Murcia por fuertes vientos y mala mar.

El aviso estará vigente desde la madrugada del martes y se prolongará hasta la medianoche, según el boletín hecho público este domingo.

En concreto, la Aemet prevé rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente de componente oeste, en las zonas del Noroeste, el Campo de Cartagena y Mazarrón. Este episodio de viento comenzará a las 10.00 horas y se extenderá hasta las 21.00 horas del martes, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.

Mapa de alerta meteorológica / Aemet

Además, se ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón. En este caso, el riesgo comenzará a las 6.00 horas del martes y se mantendrá hasta las 0.00 horas del miércoles. Se esperan vientos del suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7, acompañados de olas que podrían alcanzar los tres metros de altura.

La Aemet recomienda extremar la precaución, especialmente en actividades al aire libre, desplazamientos y zonas costeras, ante la posible incidencia de estos fenómenos adversos.

Previsión del tiempo este lunes

En cuanto al pronóstico para este lunes 26 de enero, la Aemet prevé cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el Noroeste.

Las temperaturas irán en ascenso; localmente notable en las mínimas del interior. En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.

Vientos flojos a moderados de componente oeste, soplando fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas de madrugada.