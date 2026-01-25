Cada vez más murcianos pagan sus impuestos a través de Bizum

Al dinero en efectivo le ocurre algo parecido que al periódico en papel: llevan anunciando su muerte mucho tiempo y no ocurre nada. Así como el formato tabloide, predominante entre la prensa española y sin atribuirle ninguna connotación despectiva, siempre tendrá su público, también lo harán el billete y las monedas.

No obstante, aunque no desaparezcan, en ambos casos la merma de su presencia resulta más que notable. De igual manera que la aplicación de música Spotify dejó a los vinilos y a los CD como algo de nicho y el formato digital ha reducido el número de impresiones, el Bizum y las transferencias bancarias seguirán comiendo terreno al efectivo. Los tres casos comparten la comodidad como característica clave.

El crecimiento con respecto a 2024 fue de más de 10.000 usuarios registrados

Con todo esto se entiende que, según ha informado la Comunidad a través de una nota de prensa, en los últimos tres años la cantidad de pagos de impuestos mediante Bizum se ha multiplicado "casi por cuatro". La Agencia Tributaria de la Región de Murcia puso en marcha este método de pago en el año 2023.

Los datos en bruto muestran que el número de contribuyentes que hicieron uso de esta aplicación de pagos para hacer frente a sus obligaciones fiscales durante el ejercicio pasado supera los 35.500 usuarios y alcanza una recaudación de 4,2 millones de euros. Destacan el contraste de las cifras iniciales con las actuales: "En su primer año de funcionamiento, el pago de impuestos a través de esta modalidad alcanzó las 9.947 personas, una cifra que durante el ejercicio pasado pasó a ser de 35.547 personas".

Con respecto al año 2024, el crecimiento fue de más de 10.000 usuarios registrados -en 2024 se alcanzaron los 23.767 pagos a través de este espacio digital-.

Recaudación

En cuanto a la recaudación a través de este sistema de pago, señalan que el año pasado alcanzaron los 4,2 millones de euros, 1,4 millones de euros más que en el año 2024 y 3,5 veces más que en el ejercicio 2023, cuando se recaudaron 1,2 millones de euros.

Asimismo, recuerdan que el pago de impuestos con Bizum está disponible a través de todas las entidades bancarias que disponen de esta plataforma y no supone coste alguno para los ciudadanos que pueden abonar, por ejemplo, los tributos que gestiona la Agencia en los municipios con los que mantiene convenios de colaboración.

Se podrá utilizar Bizum para abonar el coste de los servicios que ofrece el Ayuntamiento.

Entre ellos figuran el Impuesto de Vehículos, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Bienes Inmuebles, la tasa de recogida de basuras, los cotos y vados, las tasas sobre ocupación de la vía pública o los mercados semanales.

Comunidad y autoridades

Por otra parte, resaltan que en estos momentos y en coordinación con la Dirección general de Transformación Digital, la Agencia Tributaria está realizando diferentes pruebas "para poder incorporar en breve esta pasarela de pago a las tasas de la Comunidad". En otras palabras, se podrá utilizar Bizum para abonar el coste de los servicios que ofrece el Ayuntamiento.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, sacó pecho por la "buena acogida de una opción que se enmarca en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria y que surge de la voluntad del Gobierno regional de poner la administración pública al servicio de los ciudadanos”.

“Y es también un ejemplo de cómo entendemos el proceso de transformación digital en el Gobierno regional, aplicando las tecnologías digitales de última generación para mejorar la vida de los ciudadanos, para hacérsela más fácil; en este caso, ayudándoles a cumplir con sus obligaciones fiscales evitando desplazamientos y esperas y desde la comodidad de sus dispositivos móviles”, señaló Marín.