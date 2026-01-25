Las ventas de queso de la Región de Murcia se han reducido desde agosto por los aranceles de Estados Unidos

La guerra arancelaria que ha desatado el actual gobierno de los Estados Unidos tiene efectos sobre las economías locales. El presidente norteamericano, Donald Trump, utiliza estos impuestos a las importaciones como método coercitivo en las negociaciones con otros países. Sin ir más lejos, amenazó con imponer gravámenes del 200% a los vinos y champanes europeos ante la negativa del presidente francés, Emmanuel Macron, de unirse a la 'junta de paz' para Gaza.

Existe una gran preocupación porque en el mes de julio de este año expira la suspensión de cinco años del arancel ‘Airbus’ del 25 por ciento Sara Rubira — Consejera de Agua, Agricultura, Pesca y Ganadería

Tras mantener una reunión con el presidente del Consejo Regulador de Quesos de Murcia (DOP), Adolfo Falagán, y otros representantes del sector, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, reconoció que se ha notado cierto descenso en las ventas desde agosto de 2025, fecha en la que Estados Unidos puso los aranceles del 15%. "En relación con Estados Unidos actualmente la exportación de quesos tiene aplicado un arancel del 15 por ciento desde el mes de agosto de 2025, algo que se ha notado en el descenso de las ventas", dijo.

Asimismo, añadió que "existe una gran preocupación porque en el mes de julio de este año expira la suspensión de cinco años del arancel ‘Airbus’ del 25 por ciento que hasta 2021 tuvo graves consecuencias en nuestros productores, por lo que confiamos en que no se reactive de nuevo este gravamen”. Se trata de una penalización del 25% impuesta por EEUU como represalia por las subvenciones de Europa a la empresa Airbus. Además de los aviones, se penalizaron muchos otros productos agrícolas y alimentarios.

El país norteamericano, según indica la Comunidad a través de una nota de prensa, es el principal destino de exportación de queso de la Región a pesar de la reducción del 7,3% de las ventas. En concreto, se obtienen 9 millones de euros de esta relación comercial. Los otros tres socios más relevantes son países comunitarios: Italia, Portugal y Francia que "crecen y se consolidan como destinos preferentes".

A pesar de los aranceles, el sector del queso en la Región experimentó un crecimiento superior al 6% en 2025

Crecimiento en 2025

A pesar de la situación con los aranceles, el Ejecutivo Regional informa que la venta de queso en el extranjero, durante el pasado año, experimentó un crecimiento del 6,65%. Los datos en bruto señalan más de 19 millones de euros. Esto refleja, según explican, "un cambio de tendencia y diversificación de mercados".

“Hablamos de un ámbito muy importante para el sector alimentario de la Región de Murcia, sinónimo de productos de calidad, garante para el mantenimiento de la ganadería y los puestos de trabajo que genera, y motor de impulso para el mundo rural en la Comunidad”, destacó la consejera.

Rubira explicó que además de los anteriores existen mercados secundarios que, pese a registrar volúmenes inferiores, presentan tasas de crecimiento importantes “como es el caso de Alemania, Rumanía o Países Bajos”, así como la aparición de nuevos destinos como Israel, México o India, "hasta ahora no explorados". Por el contrario, destinos como Dinamarca, Suecia, Grecia o Malta han registrado pronunciados descensos.