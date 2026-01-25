"No tiene sentido conducir durante décadas sin volver a tener una formación cada 10 años"

El murciano Enrique Lorca sigue sumando cargos. Si ya eran pocos como presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur), de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) y de la Federación Europea de Autoescuelas (EFA), ahora suma otro nuevo al frente de la Alianza por la Seguridad Vial (ASV), la organización que ayuda a definir las estrategias para mejorar la movilidad y reducir la siniestralidad en las carreteras. Entre uno de sus propósitos, lograr que se apruebe de una vez en nuestro país una tasa «mínima» de ‘cero alcohol’ al volante.

¿Cómo afronta este nuevo cargo?

Con mucha ilusión y mucha responsabilidad porque, lógicamente, al fin y al cabo queremos intentar salvar vidas en la carretera. Todas las entidades involucradas en esta alianza conocemos el sufrimiento que hay tras un accidente, más allá del coste económico. Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas ya formábamos parte de esta alianza, propulsada en primera instancia por el que fue presidente de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados, Teófilo de Luis. Tras estar al frente desde la creación de la alianza en 2020, él decidió proponerme como presidente, algo que no esperaba. Finalmente decidimos presentar la candidatura, que fue aceptada y aprobada por unanimidad por todos los miembros de la alianza.

¿Cómo está España en materia de seguridad vial?

Estamos en el ‘top 10’ en cuanto a seguridad vial a nivel de Unión Europea, pero eso no quiere decir que podamos relajarnos. El último dato consolidado son 1.785 fallecidos en las carreteras españolas en el año 2024, por lo que tenemos que seguir trabajando en pro de reducir esa cifra. En nuestro país se producen 37 fallecimientos por cada millón de habitantes frente a la media europea de 45. Francia, por ejemplo, está en 48 e Italia en 51. Estamos bien posicionados, pero debemos seguir trabajando sin relajarnos, en colaboración con todas las entidades y administraciones.

¿Qué factores influyen en esta siniestralidad que comenta?

El factor humano, el factor vía y el factor vehículo, aunque es cierto que estos últimos incorporan cada vez más medidas de seguridad activa y pasiva. También es cierto que el parque automovilístico en España está muy envejecido y eso tiene consecuencias en cuanto a siniestralidad porque hay un porcentaje alto de vehículos de muchos años. Por eso, uno de los ejes vertebrales y prioritarios que tenemos desde la Alianza es el fomento de la renovación del parque automovilístico. Hay que potenciar el conocimiento de las ayudas a la conducción entre conductores, porque hay un gran desconocimiento. En diversos estudios se ha constatado que hay un porcentaje todavía alto de desconocimiento, lo que hace que vayan al concesionario o taller y, en algunas ocasiones, desconecten esas ayudas porque no saben cómo funcionan o les pone nerviosos. Lógicamente, eso es contraproducente. Además, queremos fomentar la inspección técnica del vehículo para que se lleve tal cual está prescrito, ya que eso también ayuda a la seguridad.

¿Y cuál de ellos es el que tiene más peso a la hora de provocar o sufrir un accidente?

El factor humano está detrás de más del 80% de los accidentes que se producen en las carreteras. Hay que reincidir en una concienciación de los conductores. Hay varias causas que explican esto: uno de cada tres accidentes se produce por el uso del móvil al volante; uno de cada cuatro por consumo de alcohol o drogas; mientras que todavía a estas alturas uno de cada cinco fallecidos en vía fuera de poblado no se había puesto el cinturón de seguridad. Por todo esto, hay que darle una vuelta a la formación para obtener el permiso de conducción e incluir concienciación. Los cursos de recuperación de puntos, con testimonios de víctimas y psicólogos, han dado buen resultado. Hay estudios que dicen que si se incorporara esa concienciación al inicio, habría menos siniestros, infracciones, fallecidos y heridos graves. Estamos reeducando y sensibilizando cuando no se educó ni sensibilizó inicialmente.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Abogamos, como digo, por una mayor concienciación, formación y actualización a lo largo de la vida. No tiene sentido que se obtenga un permiso de conducción a los 18 años y se conduzca durante décadas sin ninguna actualización. Con muy pocas horas teórico-prácticas, puede ser una mañana o una tarde, podría bastar porque han cambiado muchas cosas: rotondas, nuevas señales, etc. Una formación teórica-práctica cada 10 años no es una locura y facilitaría esa actualización. Otra cosa que está atascada a nivel político es la reducción de la tasa permitida de alcohol en aire espirado. Es algo lógico, de consenso, donde se debe mandar un mensaje claro de ‘cero alcohol’. Sin embargo, por temas políticos, todavía no se ha conseguido aprobar. Hay distintos países europeos que ya tienen establecida esta tasa mínima. Se habla de que debe ser de 0,01 o 0,02, pero a efectos prácticos es 0,0, porque hay veces que ciertos alimentos o postres pueden dar algo mínimo en el test.

¿Qué entidades integran la ASV? La Alianza por la Seguridad Vial es una organización que agrupa a 35 importantes entidades relacionadas con la movilidad en España, como la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial), Repsol, Fundación Mapfre, Alsa, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), la Asociación Española de Renting (AER), el Club Europeo de Automovilistas (CEA), la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), la Asociación Española de la Carretera (AEC), la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos (Afane), la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) y las asociaciones de víctimas Aesleme, Stop Accidentes y P(A)T, entre otras. Tiene entre sus principales objetivos prevenir y controlar el riesgo en las vías y apoyar a las víctimas de siniestros y a sus familias.

Otro asunto que está levantando ampollas desde antes de su entrada en vigor son las balizas V-16...

Todo lo que sean medidas encaminadas a mejorar la seguridad vial es bienvenido. La baliza V-16 nace tras años de propuestas y mejora porque hay muertes de conductores o pasajeros que se bajan a colocar triángulos. La V16 evita tener que bajar del vehículo. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que puede haber situaciones donde convenga utilizar de modo complementario los triángulos, como en curvas cerradas o cambios de rasante. La DGT no prohíbe los triángulos, obliga al uso de la baliza, pero se puede complementar en situaciones específicas. Cabe recordar que, si hay que bajarse del vehículo, hay que hacerlo por el lado del arcén, y colocar el triángulo fuera de la calzada, evitando saltar guardarraíles. La V-16 es interesante porque está geolocalizada y la mayoría de conductores a día de hoy ya usan el navegador integrado en el propio vehículo o el móvil para que te indique la ruta, por lo que la señal GPS y el aviso de que hay un vehículo averiado en la carretera puede ser muy útil cuando vas al volante.

También está candente el tema de los seguros para patinetes...

Los vehículos de movilidad personal (VMP) permiten movilidad eléctrica y no contaminante. Son interesantes para personas sin permiso de conducir o con él, pero es cierto que el espacio urbano es limitado y cada vez hay más actores (turistas, motos, autobuses, bicicletas, VMP), lo que hace más complejo convivir. Aumentan los siniestros, muertes y heridos graves. Los usuarios no son peatones, sino conductores, porque están al mando de un vehículo. No tiene lógica que no tengan conocimientos mínimos de normas y señales. Las motos acuáticas en el mar son menos complejas que la situación en vías públicas y sin embargo necesitan un título náutico. Por eso creemos que es necesaria una formación mínima para VMP. Hay consenso absoluto en que debe existir seguro. No estamos libres de percances, con otros vehículos o peatones. Si el usuario es joven y no tiene capacidad económica, no hay justificación. El importe del seguro debería ser razonable y no caro, pero que haya cobertura. Incluso se han dado casos de daños por VMP, y luego se discute quién lo cubre.

En la hoja de ruta para 2026 la Alianza también se marca como uno de los objetivos fundamentales aumentar la plantilla de examinadores y reforzar formación. ¿En qué punto estamos?

La falta de examinadores es un problema que venimos denunciando durante años. No es un capricho, es una necesidad. El ciudadano paga una tasa y, además, las autoescuelas (muchas pequeñas empresas familiares) sufren perjuicios. Proponemos soluciones como externalización o concertación (como en Portugal) o incremento de funcionarios examinadores. Hay coordinación con la DGT. Se ha conseguido aumentar la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) en 130 puestos. Para aumentar la plantilla no depende solo de Tráfico: primero debe ir al Ministerio del Interior, luego al de Hacienda, y luego a Función Pública. La OEP 2023 fueron 50, la OEP 2024 otros 50 (100 en total), incorporados en septiembre pasado. La OEP 2025 (que se incorporará en 2026) viene con 100 más. Es decir, el doble. Estamos esperanzados porque entraremos en números nunca antes vistos, pero hay que ser prudentes y ver cómo se incorporan, a qué sitio se asignan, y tener en cuenta bajas y jubilaciones para que haya una plantilla suficiente. El problema que se quiere evitar es que haya ciudadanos de primera y de segunda, porque hay provincias donde no hay problemas para obtener el permiso y otras donde hay retrasos considerables.