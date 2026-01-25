Once empresas competirán por desarrollar la tecnología que ayude a cortar la entrada de nitratos al Mar Menor

Un total de once empresas presentaron candidatura a la licitación del proyecto ‘Recupera’. Según informaron a través de una nota de prensa, se trata de una iniciativa con la que el Gobierno regional busca impulsar una tecnología capaz de reducir la carga de nitratos que llega al Mar Menor. Cerrado el plazo de ofertas, el procedimiento entra ahora en una fase decisiva, la de evaluar todas las propuestas y seleccionar cuatro finalistas, y posteriormente las dos que pasarán a desarrollarse y demostrarse sobre el terreno.

Aclaran que la licitación se plantea con un itinerario por etapas, "de manera que la selección final no dependa de evidencias". En un primer momento, se revisará la documentación y se realizará el análisis técnico de las ofertas. Con ese examen se elegirá un máximo de cuatro propuestas, que accederán a la fase de diseño. Estas deberán avanzar en su solución de I+D y demostrar que cumplen las condiciones exigidas de viabilidad, eficacia y sostenibilidad ambiental.

Una vez obtenidos los primeros resultados y con una evaluación comparada, el proceso reducirá de nuevo el número de candidaturas. De esas cuatro propuestas iniciales saldrán dos finalistas, que serán las encargadas de ejecutar los pilotos en la zona. Subrayan que la implantación se realizará en el entorno de la rambla de El Albujón, por su relevancia como punto de entrada de agua y nutrientes hacia la laguna, y permitirá comprobar el rendimiento de cada alternativa en condiciones reales.

El programa

‘Recupera’, según afirman, se tramita mediante "Compra Pública Precomercial". Se trata de un instrumento que "permite a las administraciones promover el desarrollo de tecnologías que todavía no están disponibles como producto cerrado en el mercado". Puntualizan que en la práctica el proyecto avanza desde la licitación y la evaluación técnica hasta el desarrollo de prototipos y su validación final en el territorio, con pilotos demostrativos.

Asimismo, destacan que se han hecho trabajos previos sobre el terreno para facilitar que las propuestas se ajusten a las condiciones reales del enclave. Según han comunicado, han sido actuaciones de caracterización y recopilación de datos en la zona de El Albujón. "Esa información sirve de apoyo para que las soluciones planteadas sean operativas, comparables y orientadas a la aplicación final", concluyen.

Competencias

Con respecto a la financiación, la iniciativa moviliza 5 millones de euros, con aportación de la Comunidad Autónoma (1,25 millones), financiación FEDER (3 millones) y apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CDTI (750.000 euros). Las responsabilidades de seguimiento y supervisión técnica del procedimiento recaen sobre el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación (CDTI). Por otro lado, añaden que la Dirección General del Mar Menor coordina la actuación en el ámbito regional, "dentro del paquete de medidas que impulsa el Gobierno regional para avanzar en la recuperación y protección de la laguna".

Declaraciones

“El número de empresas que concurren es muy significativo. Once ofertas implican competencia real y opciones para elegir lo mejor. Y eso es exactamente lo que perseguimos, soluciones serias, medibles y aplicables, porque el Mar Menor necesita resultados”, afirmó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

“Primero desarrollamos y verificamos; después probamos aquí, en campo, con datos y con seguimiento. Y nos quedamos con lo que realmente funcione para reducir nitratos antes de que alcancen el Mar Menor”, añadió Vázquez.

El consejero recordó que esta línea de trabajo responde al" compromiso anunciado hace un año por el Gobierno regional, cuando se indicó que se pondría en marcha un proceso de innovación para buscar una respuesta tecnológica avanzada en un ámbito donde no existe una solución comercial estándar". “Esto se materializa en un concurso con empresas, calendario y un sistema exigente de selección. Es la forma responsable de innovar con método y con resultados verificables”, señaló.

“La iniciativa ‘Recupera’ suma innovación a la estrategia global del Mar Menor. No sustituye otras medidas, sino que las refuerza. Porque si queremos proteger la laguna, necesitamos actuar con perseverancia, con ciencia y con herramientas que se puedan aplicar de verdad”, concluyó el consejero.