Mercosur hace extraños compañeros de cama en la Región de Murcia

La polarización que caracteriza la vida política murciana —y española— suele reflejar una lucha abierta entre todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional. En ocasiones, quienes llegaron a ser socios de Gobierno, PP y Vox, logran alcanzar algún acuerdo concreto; lo mismo ocurre con los partidos de izquierda, PSOE y Podemos. Sin embargo, las negociaciones políticas en el corazón de la Unión Europea exigen más consensos y puntos en común que, en ocasiones, distan mucho de las posiciones que se defienden en la Región de Murcia. El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un claro ejemplo.

El pasado miércoles, el Parlamento Europeo aprobó una moción de La Izquierda, grupo que integra a Podemos, por la cual se va a pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que examine el contenido del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), firmado la pasada semana, para determinar si es compatible con el derecho comunitario, retrasando el proceso de ratificación y poniendo en riesgo el acuerdo tras más de 25 años de negociaciones.

La Comisión Europea no descarta que entre en vigor sin que se hayan aprobado las salvaguardas

Se emitieron 669 votos, de los cuales 334 fueron a favor de la moción que paraliza el acuerdo, 324 en contra y 11 abstenciones. Pese a que la directriz de los dos grandes grupos, Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialistas y Demócratas (S&D), era rechazar la moción de La Izquierda, sus eurodiputados franceses y polacos se desmarcaron con las protestas de su sector primario en mente. También se sumaron los europarlamentarios del grupo Patriotas por Europa, que dan cobijo a partidos de la línea de Vox, totalmente opuestos, en principio, a las políticas de la izquierda.

Por otra parte, aunque los agricultores de la Región están en contra de tejer alianzas con Mercosur, los eurodiputados murcianos del PPE y de S&D, como los del resto de España, siguieron la disciplina de voto de sus grupos y votaron en contra de una decisión que paralizaba el libre comercio con parte de América Latina.

Vox ha puesto en juego al campo apoyando la moción de La Izquierda Maravillas Abadía — PP

La ‘popular’ Maravillas Abadía señala que «lo que Vox y Podemos han presentado como un bloqueo enviando el acuerdo al Tribunal de Justicia es, en realidad, un atajo que puede prolongar la incertidumbre ‘sine die’ y abrir la puerta a escenarios de aplicación provisional sin haber aprobado todavía el paquete de garantías y salvaguardas impulsado por el Partido Popular». Y añade que «eso sería dejar al sector agrícola a los pies de los caballos».

Aunque la Comisión Europea había dado el visto bueno a la firma del tratado comercial, el Parlamento Europeo había negociado que este no entraría en vigor hasta junio, dando tiempo a que se pueda aprobar un paquete de cláusulas de salvaguarda que permitirán suspender temporalmente el acuerdo ante circunstancias imprevistas que hagan imposible o extremadamente perjudicial su cumplimiento, como una crisis económica o un aumento masivo de importaciones. De hecho, estas cláusulas, que incluyen la protección de los cítricos murcianos, se votaron en diciembre y se ratifican el martes 10 de febrero en la Eurocámara. Por este motivo, Abadía considera que «Vox ha puesto en juego al campo murciano».

El pasado jueves, el Gobierno regional desvelaba su «posicionamiento propio» respecto a Mercosur, anunciando que no lo apoyarán si no se incrementan los puntos de control fronterizos, si no se establece una oficina de control de importaciones, si no se establecen cláusulas espejo para que los productos de terceros países cumplan las condiciones sanitarias y de calidad que se les exigen a nuestros productores y si no se establece que las cláusulas de salvaguarda se apliquen de manera automática en el momento en el que se produzca una variación en el precio o en el volumen de las importaciones. El Partido Popular, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, asumió el mismo día la lista de condiciones —si es que no fue el Ejecutivo autonómico el que siguió el camino marcado por el PP—.

Estos obstáculos, no obstante, podrían desaparecer con la votación del 10 de febrero.

Mercosur diversifica mercados y refuerza nuestra autonomía Marcos Ros — PSOE

Para el eurodiputado socialista Marcos Ros, «en plena guerra arancelaria, Mercosur es más importante que nunca porque diversifica mercados, refuerza nuestra autonomía y protege nuestros productos».

Ros subraya que «Mercosur incluye protección de indicaciones geográficas y cláusulas de salvaguarda para productos sensibles» y recuerda la dimensión del tratado: «Hablamos de un mercado de 270 millones de habitantes y un PIB conjunto de alrededor de 2,7 billones de euros. Es un acuerdo que va a impulsar exportaciones y empleo en España y en la Región de Murcia, también para el sector primario, especialmente en sectores como el aceite de oliva, el vino o el porcino, además de industria y servicios».

Los socialistas opinan que la remisión del acuerdo UE–Mercosur al TJUE no supone su paralización, sino un aplazamiento de la ratificación del Parlamento Europeo hasta que haya sentencia.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió el viernes la puerta a la entrada en vigor del acuerdo de manera provisional, sin esperar a la ratificación definitiva.

Se van a inundar los supermercados de productos de gigantes como Argentina y Brasil Víctor Egío — Podemos

Podemos, cuyo grupo en la UE ha abanderado la paralización, advierte de que con Mercosur «se van a inundar nuestros supermercados de productos de gigantes como Argentina y Brasil donde no se respeta ningún derecho laboral y tampoco se exigen los mismos controles». De hecho, señalan que, como consecuencia de esta falta de control, se han exportado a Europa «plagas como la mancha negra o el cancro del cítrico que son recurrentes allí». Habla su secretario de Comunicación en la Región, Víctor Egío, quien, al contrario que Ros, asegura que el tratado «va a suponer la pérdida de miles de empleos».

Sorprendentemente, al rescate de esta moción llegó Patriots, la familia política de Vox, partido que también registró hace meses una iniciativa parecida.

La soberanía alimentaria hay que garantizarla, más aún en el contexto actual José Ángel Antelo — Vox

El presidente provincial de Vox en la Región, José Ángel Antelo, esgrime para defender su postura que «la soberanía alimentaria es imprescindible garantizarla, más aún en el contexto internacional actual», e insiste en que «hay que paralizar el acuerdo con Mercosur y tumbarlo tanto en el ámbito europeo como en el nacional». Subraya que su formación apuesta «no por la igualdad de condiciones, sino por la prioridad nacional de nuestro producto». Antelo aprovechó una reunión el viernes con Asaja para denunciar «todas esas leyes locales, regionales y nacionales impulsadas por el bipartidismo que perjudican gravemente a nuestro campo», como la Ley del Mar Menor».

Vox y Podemos han anunciado que se suman a la manifestación convocada para el próximo día 29 contra el acuerdo de Mercosur.