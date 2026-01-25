@eugeniaruiz, creadora de contenido: "Un hogar ordenado, cálido y confortable, es tu refugio, y eso es muy importante para mí"

¿Quién es María Eugenia cuando apaga el móvil y deja de pensar en contenidos, ideas o proyectos?

Una mujer a la que le gusta disfrutar de las cosas sencillas, de ratos en la naturaleza, de jugar con mis perros, de estar en familia, de disfrutar de mi casa, que es mi refugio.

Durante años tuviste una vida profesional muy distinta. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que todo cambió y te obligó a parar?

Yo amaba mi trabajo, lo disfrutaba, con 42 años sentía que estaba en mi mejor momento, tanto profesional como personal, y de repente mi mundo se vino abajo. Recuerdo perfectamente el momento en el que el medico me dijo: «Tienes cáncer». Lloré mucho, pero no solo por mí, sino por mis hijos, mi marido, mis padres. Me dolía mucho que ellos sufrieran por mí, y a día de hoy sigue siendo así, porque yo asumo mi situación y la acepto, pero el pensar que mis hijos sufran por ello me sigue doliendo.

Empezaste en redes casi sin intención, como una forma de desconectar de tu proceso oncológico. ¿Qué encontraste en Instagram que no esperabas?

Encontré una forma de evadirme, de estar en un mundo distinto a mi realidad, encontré un aliciente en mi día a día, pensar en qué rincón de mi casa poner bonito para compartirlo con gente a la que gustaba la decoración, compartir ideas y creatividad me ayudó muchísimo.

Lo que comenzó como algo íntimo terminó convirtiéndose en una comunidad de más de 100.000 personas. ¿En qué momento fuiste consciente de ese impacto?

Creo que aún no soy consciente de ello (Ríe). Yo le sigo hablando a mi comunidad como si fuésemos un grupo de amigas unidas por una afición común que es la decoración.

Decoración, DIY, moda y ‘lifestyle’ conviven de forma muy natural en tu perfil. ¿Qué tipo de contenido sientes que más conecta contigo ahora mismo?

La decoración y los ‘DIY’ siempre han sido mis contenidos favoritos y por los que comencé mi cuenta, aunque de vez en cuando me gusta compartir algo de moda y ‘lifestyle’. Al principio me costó un poco hacerlo, salir de mi zona de confort no fue fácil, pero una vez que das el paso ya no lo ves tan difícil y crear ese tipo de contenido también me gusta y lo disfruto mucho.

Tu casa transmite calma y equilibrio. ¿Crees que el hogar puede convertirse en un refugio emocional en los momentos difíciles?

Totalmente, para mí es fundamental un hogar ordenado, cálido y confortable, es tu refugio, donde te sientes bien, y eso es muy importante para mí, ya que paso mucho tiempo en casa, después de cada tratamiento tengo días de estar flojita y tenerlo así me ayuda a sentirme mejor.

Muchas mujeres de más de 50 años se sienten reflejadas en ti. ¿Qué crees que encuentran cuando ven tus vídeos?

Muchas seguidoras me comentan que mis ideas y consejos de decoración les han ayudado a dar ese paso de cambiar cosas en su hogar, a tener esa ilusión por mejorarlo y a disfrutar del proceso de hacerlo. Incluso me envían fotos de cómo les ha quedado y eso me hace superfeliz.

Reinventarte no fue solo una elección creativa, también vital. ¿Qué has aprendido de empezar de nuevo en una etapa más madura de la vida?

He aprendido a disfrutar el momento, a quererme más, a tener ratos para mí, a hacer cosas que realmente me gustan y me llenan.

Murcia está muy presente en tu día a día. ¿Qué tiene esta tierra que influye tanto en tu manera de crear hogar y estilo de vida?

El sol, la luz, el aroma a azahar, la gente... Murcia es un paraíso, no podría vivir en otro sitio.

Has demostrado que la ilusión y la creatividad no entienden de edad ni de circunstancias. ¿Qué te ha enseñado la vida sobre priorizar lo esencial?

Hay que vivir más el presente, disfrutar de lo cotidiano, ser feliz con lo que tienes a tu alrededor, no estar anhelando siempre cosas, la vida es muy bonita y a veces no nos damos cuenta de ello.

En redes solemos ver lo bonito. ¿Cómo decides qué mostrar y qué reservarte solo para ti?

Es algo que tienes que tener muy claro, los límites los pones tú. Por ejemplo, yo no me sentí capaz de hablar de mi enfermedad claramente en Instagram hasta hace bien poquito. Hasta entonces solamente lo había comentado con algunas seguidoras por privado. Sin embargo, el día 19 de octubre del año pasado, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, me sentí preparada emocionalmente para compartir mi vivencia de 15 años de lucha contra el cáncer. Sin duda alguna, este ha sido el post más íntimo y personal que he publicado nunca. ¿Y por qué no lo había hecho antes? Sinceramente, creo que no me sentía preparada, tal vez porque Instagram era mi refugio, mi desconexión de la enfermedad, y hacerlo público suponía abrir una puerta que yo tenía cerrada para mi propia seguridad emocional.

Mirando ya a 2026, ¿qué tendencias de decoración crees que marcarán los hogares: materiales, colores o formas que han llegado para quedarse?

Materiales cálidos como la madera, colores suaves en las paredes y formas orgánicas en espejos y accesorios son tendencia este 2026.

¿Hay algún objeto o rincón de tu casa que haya cobrado un significado especial con los años?

Al objeto que más cariño le tengo y que ocupa un lugar especial en mi casa es una radio antigua que compraron mis padres cuando estaban recién casados. Me emociona pensar que ellos la escuchaban todas las noches cuando eran jóvenes y acababan de formar su propia familia.

A mujeres que sienten que su vida se ha detenido o necesitan reinventarse, ¿qué les dirías desde tu experiencia?

Que la actitud que tengas es muy importante. Ser positiva, ser fuerte mentalmente, no dejarte llevar por la desesperación, disfrutar de cosas que te hagan feliz y no pensar más de lo necesario en la enfermedad te hará llevar mucho mejor tu proceso.

Y si miras atrás, ¿qué le dirías a la María Eugenia que empezó en redes solo para desconectar y no imaginaba todo lo que estaba por venir?

Pues a esa María Eugenia le diría que es más fuerte de lo que piensa, que luche por sus ilusiones, que será capaz de hacer cosas que le llenarán y que se sentirá feliz dentro de la adversidad, porque sus ganas de vivir pueden con todo.