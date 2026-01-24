La Región de Murcia recibe a la resistencia ucraniana que sueña con la paz

La Región de Murcia ha recibido hoy a decenas de ucranianos desplazados de su país y residentes en España, con un objetivo claro, "demostrar que estamos unidos, no tenemos miedo y no vamos a ceder ni un metro de nuestro territorio al agresor", explica Vasyl Tomenko, presidente de la Unión de Asociaciones Ucranianas (KRAI).

A pesar de que dentro de un mes se cumplirán 4 años desde el inicio de las agresiones rusas, Tomenko señala que "el pueblo ucraniano mantiene la esperanza de una paz justa y verdadera".

Un ejemplo de que continúan teniendo este espíritu de resistencia es el congreso de Asociaciones Ucranianas en España celebrado este sábado en la Cámara de Comercio de Murcia, con el que indica Tomenko que "queremos pedir ayuda para nuestro país al Gobierno de España y la Unión Europea porque Ucrania está en una situación de catástrofe humanitaria, sobre todo, ahora con el frío que no hay calefacción ni luz".

En esta línea, añade la presidenta de la Asociación Ucraniana en la Región, Laryssa Ponmarenko, que "en Kiev se alcanzan temperaturas de 18 grados bajo cero y queremos recordar que la guerra sigue, aunque no se hable tanto en los medios de comunicación".

Asimismo, reclama a la Unión Europea el ingreso de su país en esta agrupación, porque "ya hemos hecho bastante para entrar y nosotros no solo luchamos por Ucrania, sino que lo hacemos por toda Europa".

Más de 20 años de apoyo

Y aunque destaca que "el mundo es muy injusto", su pueblo encuentra en la Región "mucho apoyo, no solo desde el inicio del conflicto". Ponmarenko explica que no le gusta hablar solo del apoyo de la Región desde el inicio de la invasión, ya que "a partir del año 2000 ya vive en aquí una comunidad ucraniana bastante integrada y apoyada por población en general y por administraciones públicas".

Cuando Rusia comenzó las hostilidades, recuerda que "se sintieron muy orgullosos porque la ayuda de la Región a su país era enorme, con vehículos y ayuda humanitaria".

El apoyo de la Región de Murcia a Ucrania también fue uno de los puntos clave del discurso de la embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska, que abrió el congreso de forma oficial, tras recitar junto a sus compatriotas presentes el himno de su nación.

"La Comunidad es la primera región que ha firmado un acuerdo de colaboración con la región de Sumy, al norte del país, para su recuperación", subrayó Sokolovska. "Agradezco a Murcia y a España su apoyo e impulso porque nuestro país ingrese en la Unión Europea", terminó la embajadora.

"Segunda nacionalidad más numerosa en la Región"

La apertura del congreso también contó con la asistencia de Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, que señaló que la ucraniana es "la segunda nacionalidad más numerosa en la Región".

Además, comentó que "Murcia desde el inicio del conflicto fue un refugio para todos aquellos ciudadanos que huyeron del horror", por lo que "Murcia es una ciudad hospitalaria que ha colaborado en los envíos de ayuda humanitaria y colaboración con asociaciones ucranianas".

Por último, reivindicó su apoyo al pueblo ucraniano. "Hemos estado desde el primer día y seguiremos estando". A renglón seguido, comentaba Marcos Ortuño, consejero de Presidencia del Gobierno regional, "el compromiso claro y real de la Comunidad con Ucrania".

Sobre el congreso, Ortuño señaló que "se celebra en un momento decisivo para las democracias occidentales y para Ucrania, ya que este país defiende un modelo de convivencia común en la Unión Europea". Para "seguir apostando por este compromiso" con el país de Zelenski, "la Región ha desarrollado un acuerdo de cooperación internacional para el apoyo y recuperación de Sumy", finalizó Ortuño.