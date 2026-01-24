La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz

La nieve ha visitado la Región de Murcia este fin de semana, a una altura de 1800 metros, en el límite entre Moratalla y Albacete. Por otro lado, en Caravaca de la Cruz también se han dejado ver copos durante la madrugada y la mañana.

Juan Manuel Navarro Martínez

Los vecinos se han levantado por la mañana y han hecho fotos de la curiosa estampa que han dejado los copos blancos sobre el suelo y el campo de los municipios murcianos.

En este sentido, los servicios de emergencia del 112 han alertado de placas de hielo en la calzada y han pedido precaución, sobre todo en las pedanías altas de Caravaca de la Cruz. Asimismo, han señalado, vía Twitter.com, que se encontraban trabajando en el mantenimiento de dichas carreteras.

Fenómenos adversos

Para este sábado permanecerán activas dos alertas amarillas en el territorio regional: una para el Noroeste de Murcia por vientos con rachas máximas de 80 kilómetros por hora y otra para el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por vientos con rachas que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

Para el domingo 25 de enero, mantienen los avisos para el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas con rachas de 80 y 70 km/h, respectivamente y, además, han colocado una en el Altiplano con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Asimismo, han recomendado precaución por los fenómenos costeros. En el Campo de Cartagena y Mazarrón las olas llegarán hasta los cuatro metros, se trata de un oleaje, según indican, procedente del suroeste -del Pacífico, más concretamente-. El viento tendrá fuerza 7; es decir, vendrá con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Metereología señala en su web que todos estos aavisostienen una probabilidad de entre el 40 y el 70% de tener lugar.

Temperaturas

El frío estará presente en la totalidad del territorio durante el sábado y experimentará un ligero ascenso durante domingo. El domingo se esperan mínimas de 7 grados en Lorca y máximas de 17; mínimas de 11 en Cartagena y máximas de 18; en Moratalla las mínimas serán de 5 grados y las máximas alcanzarán los 13 grados; en Yecla habrá 4 grados de mínimas y 12 de máximas y en Murcia 6 grados de mínimas y 20 de máximas