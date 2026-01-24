Los municipios de la Región muestran todo su potencial en Fitur

La Región de Murcia dedicaba la jornada de ayeren Fitur a dar visibilidad a sus municipios como motor del desarrollo turístico, con una intensa programación de presentaciones en el stand regional en la que participaron un total de 30 entidades locales y que contó con la presencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.

A lo largo de toda la jornada los municipios expusieron sus propuestas en formato de píldoras de 15 minutos, conducidas por dos presentadores y con un planteamiento televisivo, pensado para captar la atención de profesionales y visitantes y mostrar, de forma directa y atractiva, la diversidad de experiencias que ofrece la Región.

Las presentaciones pusieron de relieve propuestas vinculadas al turismo cultural, patrimonial, gastronómico, natural, rural, náutico, deportivo y festivo, así como a grandes eventos, celebraciones singulares y productos con capacidad para atraer visitantes durante todo el año.

La programación arrancó con la promoción gastronómica continuada de la marca ‘1.001 Sabores Región de Murcia’ y continuó con intervenciones de municipios y comarcas como Sierra Espuña, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Murcia, Lorca, Abanilla, Cehegín, Mula, Fortuna, Abarán, Cieza, Archena, Moratalla, Águilas, La Unión, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Bullas, Calasparra, Santomera, Torre Pacheco, Yecla, Alcantarilla, Ceutí, Lorquí, Puerto Lumbreras, Molina de Segura y Totana, que presentaron desde aniversarios culturales y festivales hasta productos de turismo interior, naturaleza, bienestar, enoturismo, carnaval, flamenco o patrimonio histórico.

Esta jornada permitió mostrar una imagen multiproducto pero cohesionada del destino, proyectando una Región con identidad propia en cada uno de sus municipios y con una oferta turística capaz de adaptarse a distintos perfiles de viajero y a todas las épocas del año.

Apertura al público general

Durante el fin de semana, la Feria Internacional de Turismo de Madrid abre sus puertas al público general y el stand de la Región de Murcia centrará su programación en la promoción de fiestas, tradiciones y artesanía regional, con demostraciones en directo, folklore, juegos, carnaval y espectáculos procedentes de distintos municipios.

Una de las principales novedades será la reconversión del espacio profesional del stand en un Espacio Monastrell, donde se ofrecerá la experiencia ‘Uva a Uva’, una inmersión sensorial en los vinos de la Región de Murcia a través de 15 talleres impartidos por las asociaciones de las Rutas del Vino de Bullas, Jumilla y Yecla.

Asimismo, se habilitará el espacio de artesanía ‘Mano a Mano’, en el que diez artesanos, ocho de ellos galardonados en los Premios de Artesanía de la Región de Murcia 2025, realizarán demostraciones en vivo de distintos oficios tradicionales. En este mismo espacio, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual y vistas 360º de la Cueva del Puerto, ubicada en Calasparra.

Con esta programación, la Región de Murcia refuerza en Fitur 2026 su apuesta por un modelo turístico descentralizado, experiencial y sostenible, en el que los municipios se convierten en protagonistas y en pieza clave para impulsar la actividad turística durante todo el año, señalan desde Turismo.

114 millones para la Región

El delegado del Gobierno destacaba ayer en Fitur los 114 millones de euros invertidos desde 2020 por el Gobierno de España en la Región de Murcia para el desarrollo de proyectos e infraestructuras turísticas en la Región de Murcia.

«El Gobierno de España apuesta por el turismo, el comercio y la cultura de la Región de Murcia. Gracias a esos fondos, invertidos de forma directa o transferidos a la Comunidad Autónoma, se han podido desarrollar programas para la mejora del patrimonio histórico con uso turístico, para el apoyo a mercados y zonas urbanas comerciales, para planes de sostenibilidad turística en destino o para la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español», manifestó durante su visita al Pabellón de la Región de Murcia en Fitur.

Una amplia delegación del Carnaval de Cartagena llenó de fantasía y color la Puerta del Sol de Madrid / Enrique Soler

El alma del Carnaval de Cartagena toma el corazón de Madrid

El centro de la capital de España se detenía ayer ante la alegría y el colorido del Carnaval de Cartagena. Con un llamativo pasacalles, transformó la céntrica calle Preciados, desde Callao hasta la Puerta del Sol, en un escenario festivo. La acción, que congregó a gran número de espectadores entre madrileños y turistas, sirvió de escaparate para promocionar la fiesta de Cartagena, que aspira a ser declarada de Interés Turístico Nacional. El evento está enmarcado dentro de las actividades que Cartagena ha trasladado a Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo y ha sorprendido a los viandantes ante la explosión de creatividad y fantasía del Carnaval de Cartagena, que tomó la calle con una energía y coreografías contagiosas. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado la potencia de estas fiestas como seña de identidad y motor turístico y manfiestó que «queremos que todo el mundo conozca nuestro Carnaval».

Presentación del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro en Fitur / A.L.U.

Lo Ferro presenta el ‘Melón de Oro’ mejor dotado

La 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro presentó sus credenciales flamencas en Fitur. El director del festival fue el encargado de anunciar la primicia del incremento de la dotación económica del premio ‘Melón de Oro’ al cantaor/a más completo hasta los 17.000 euros, convirtiéndose en el festival mejor dotado económicamente del mundo.