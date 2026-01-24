Invernaderos inteligentes y cultivo hidropónico: la apuesta murciana que triunfa en Japón

La ingeniería agrícola desarrollada en la Región de Murcia continúa cruzando fronteras. J. Huete Greenhouses, empresa murciana especializada en el diseño y construcción de invernaderos de alta tecnología, ha finalizado con éxito un proyecto en Japón destinado a la producción de lechuga hidropónica mediante sistemas de cultivo avanzados.

El proyecto consiste en un invernadero multitúnel de una hectárea, diseñado específicamente para responder a las exigentes condiciones técnicas y normativas del mercado japonés. La instalación ya se encuentra en producción y destaca por la integración de tecnología hidropónica de precisión, automatización climática y soluciones estructurales adaptadas a un cultivo tan sensible como la lechuga.

El invernadero incorpora un sistema hidropónico MGS (Mobile Gutter System) con canales NFT, una tecnología que permite optimizar el uso del espacio, mejorar la uniformidad del cultivo y reducir de forma significativa el consumo de agua. Este sistema resulta especialmente eficiente en la producción de hortalizas de hoja verde, al facilitar un control preciso de la nutrición y el desarrollo radicular.

Desde el punto de vista estructural, la instalación se ha construido con una estructura multitúnel reforzada, compuesta por acero galvanizado, placas de cimentación y vigas adicionales que garantizan estabilidad, durabilidad y un comportamiento óptimo frente a condiciones climáticas adversas. Las canales anticondensación desempeñan, además, un papel clave tanto en la gestión del agua como en el refuerzo longitudinal del invernadero.

La gestión climática es otro de los elementos diferenciales del proyecto. El invernadero cuenta con ventilación cenital tipo mariposa y ventilación perimetral automatizada, capaces de mantener temperatura y humedad dentro de rangos óptimos durante todo el ciclo de cultivo. Todo el sistema está controlado por sensores y software de gestión que permiten ajustes automáticos en tiempo real.

A nivel energético, la instalación incorpora pantallas dobles de ahorro energético y sistemas de recirculación de aire que favorecen un microclima homogéneo, reducen el consumo energético y mejoran la eficiencia productiva. El conjunto se completa con un sistema eléctrico segmentado, con tableros de protección independientes para cada automatismo, garantizando seguridad y fiabilidad operativa.

Este proyecto refuerza la posición de J. Huete Greenhouses como uno de los referentes españoles en invernaderos tecnificados para producción hidropónica, y pone de manifiesto la capacidad de la ingeniería murciana para desarrollar soluciones agrícolas avanzadas en mercados altamente exigentes como el japonés.

Con más de 30 años de experiencia y proyectos en más de 35 países, J. Huete Greenhouses continúa consolidando su presencia internacional, aportando conocimiento, tecnología y valor añadido a productores que buscan modernizar y optimizar sus sistemas de cultivo.