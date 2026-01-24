Una de cada cuatro plazas MIR se las quedan médicos extranjeros

El estudio sobre plazas MIR de la Fundación de Estudios Médicos también entra a analizar la procedencia de los aspirantes que se presentan al examen para hacerse con una plaza de residente en España. En sus conclusiones apunta al incremento que se ha registrado en los últimos años de médicos procedentes de universidades extranjeras que logran entrar en el sistema MIR, aumentando a su vez los titulados de universidades españolas que se quedan fuera.

Concretamente, en la convocatoria 2024-2025 lograron una plaza MIR 9.007 médicos, 485 médicos más que el año anterior, 1.020 más que hace cuatro años y 2.683 más que hace ocho años.

De ellos, procedían de universidades españolas 6.741 de los médicos con plaza, mientras que los 2.266 restantes venían de universidades del resto del mundo. Esto hace que una de cada cuatro plazas MIR (25%) se quedaran el último año en manos de facultativos que se habían formado fuera frente al 15% de media de la última década.

García Mateos señala que esta situación "lleva a que estemos formando a especialistas que no podremos aprovechar"

La secretaria general del Sindicato Médico de la Región de Murcia, María José García Mateos, señala el "riesgo" que supone esta tendencia, ya que "muchos de los médicos que llegan de universidades extranjeras a hacer el MIR en España o en Murcia terminan marchándose a trabajar a otros países cuando acaban su formación, lo que lleva a que estemos formando a especialistas que no podremos aprovechar".

Noticias relacionadas

El trabajo de investigación alerta, en este sentido, que casi la mitad de los médicos admitidos para hacer el examen MIR en la convocatoria pasada eran de universidades extranjeras y comienza a crecer el número de profesionales de universidades españolas admitidos en la prueba que se quedan sin plaza.