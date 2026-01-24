De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves

Las principales organizaciones agrarias de la Región, Coag, Asaja y UPA, han mandado a la Delegación del Gobierno en Murcia un documento que detalla cuáles son los puntos que se verán afectados por el tráfico debido a la protesta que montarán el jueves que viene, día 29. Saldrán a la calle porque 'Sobran los motivos', como reza el lema elegido para la ocasión. Los agricultores y ganaderos exigen cambios estructurales que garanticen la supervivencia de sus explotaciones. Y, para ello, prevén hacer ruido.

Según el documento enviado al departamento que dirige Francisco Lucas, la idea es cortar varias autovías.

Tractores entrando en Murcia en febrero de 2024. / Juan Carlos Caval

Por ejemplo, la A-30, en el tramo Murcia-Cartagena, en ambos sentidos a la altura del restaurante Garcerán. Además, la A-7, en ambos sentidos, en La Hoya de Lorca; la A-30, en sentido Madrid, en el cruce de Blanca, y la MU-32 (antigua A-30), en sentido Murcia, en el cruce de Archena-Venta El Empalme.

Asimismo, fuentes de las organizaciones agrarias convocantes apuntaron que se está sopesando organizar un reparto de productos del campo en Belluga, pero que aún no se ha decidido que vaya a hacerse.

Desde la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) mostraron su respaldo a la protesta y reclamaron " respuestas urgentes para el sector agroalimentario tanto desde el ámbito europeo, el estatal y el autonómico".

Y más apoyos. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) "se suma sin fisuras a la protesta", puesto que "hemos de estar allí peleando por lo nuestro. Por nuestra economía. Por nuestro futuro", indicaron desde este colectivo.

Cabe recordar que, en febrero de 2024, los tractores entraron en la ciudad de Murcia y causaron caos, dado que hubo una tractorada no autorizada que cortó los accesos a Murcia y generó muchísimos atascos. Días después, se repitió la estampa, pero ya con control. Entre 1.500 y 2.000 vehículos agrarios, entre tractores y camiones, salieron a las carreteras murcianas para protestar por las penurias a las que, subrayaron, están sometidos los trabajadores del campo murciano. Entonces, dirigidos por las principales organizaciones agrarias, sus reivindicaciones sí convivieron con el ritmo de vida del resto de ciudadanos.

Noticias relacionadas

Asaja, Coag y UPA se muestran convencidas de que la movilización conjunta puede volver a dar frutos, como ocurrió tras anteriores protestas, que derivaron en acuerdos y medidas tanto del Gobierno central como del Ejecutivo regional. Por ello, hacen un llamamiento a la participación masiva el próximo 29 de enero y animan a sumarse a todas aquellas organizaciones y entidades que apuesten por un medio rural vivo, sustentado en explotaciones familiares y profesionales capaces de producir alimentos sanos y seguros y de contribuir a la protección del medio ambiente.