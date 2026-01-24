Abren un segundo plazo de inscripción para los interesados en participar en el Comité de Representantes del Mar Menor

La Comisión de Seguimiento del Mar Menor, uno de los tres órganos de gobernanza de la laguna murciana, anuncia la apertura de un segundo plazo de inscripción para las personas interesadas en presentar su candidatura para formar parte del Comité de Representantes, otro de los órganos de gobernanza designados por la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de la personalidad jurídica a la laguna.

Del 24 al 29 de enero, las personas interesadas en integrarse en este órgano de representación deberán presentar su candidatura, acreditando las condiciones que establece el Reglamento aprobado por el propio Comité de Seguimiento a partir del Real Decreto 90/2025 de 11 de febrero, que regula el régimen de constitución, composición y funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza de la laguna del Mar Menor y su cuenca.

El objetivo de este segundo plazo es completar la selección de los siete representantes de la ciudadanía que se deben elegir para garantizar el relevo de los ciudadanos que integran el Comité de Representantes, junto con los miembros de la Comunidad Autónoma y del Estado. De los 7 representantes de la ciudadanía elegidos, tres tendrán que integrarse este año, y los cuatro restantes en 2027. Deberán asistir a las reuniones que convoque el Comité de Representantes y debatir los asuntos oportunos para la protección del Mar Menor.

Durante el primer plazo de inscripción, que terminó el 15 de diciembre de 2025, se presentaron ocho candidaturas, aunque una desistió posteriormente, y otra no cumplía con los criterios exigidos en el Reglamento. Las seis candidaturas restantes cumplían con todos los criterios, y por lo tanto han sido seleccionadas, faltando una para completar el mandato de elegir siete nuevos miembros.

Los requisitos para presentar candidatura son: estar inscritos en el Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia, regulado en la Ley 12/2014, de Transparencia y Participación Ciudadana; tener domicilio en alguno de los municipios ribereños o de cuenca (Cartagena, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, La Unión, Murcia o Torre Pacheco); y acreditar una trayectoria previa en la defensa del ecosistema del Mar Menor.

La propuesta de selección será elaborada por una comisión, formada por la presidencia y las vicepresidencias del Comité de Seguimiento, y tendrá en cuenta la diversidad intergeneracional, el balance equilibrado de género y la implicación personal con la laguna. El resultado se presentará a votación en el pleno del Comité de Seguimiento, una vez acreditado el cumplimiento de los criterios establecidos en el Reglamento.

Los interesados pueden enviar la documentación al correo electrónico comiteseguimientomarmenor@gmail.com. Deben enviar copia de DNI, resguardo de la Inscripción en el Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia y curriculum breve acreditando trayectoria previa de defensa del Mar Menor.

Trabajo del Comité de Seguimiento del Mar Menor

El Comité de Seguimiento del Mar Menor ha realizado, desde su constitución el 9 de mayo de 2025, cuatro reuniones, en las que, entre otras cosas, ha acordado por unanimidad solicitar, en nombre del ecosistema, la mayor celeridad para la elaboración del Plan de Ordenación del Territorio de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Además, se analizó y se decidió reclamar una unidad de vigilancia de la navegación marítima exclusivo de la laguna.

Para su mayor protección, el Comité pidió celeridad en los proyectos antiinundaciones en la zona costera. También ha puesto sobre la mesa peticiones de la ciudadanía y ha solicitado informes al Comité Científico del Mar Menor. El Comité de Seguimiento del Mar Menor está compuesto por representantes de las asociaciones sociales, ambientales y económicas, y de los ayuntamientos de la cuenca.

Para la próxima reunión del Comité de Seguimiento, que tendrá lugar a finales de enero, ha invitado al director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura con el fin de conocer el recorrido de la tramitación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y participar en su desarrollo como parte de la Tutoría del Mar Menor.