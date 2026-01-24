50 médicos de la Región se quedan sin plaza MIR cada año pese a superar la nota de corte

Los alumnos que consiguen entrar en el grado de Medicina son estudiantes excelentes que presentan los mejores expedientes, al ser una titulación que suele tener una de las notas de acceso más altas. Después de seis años de facultad y uno más preparándose el examen MIR -médico interno residente- para poder hacer la especialidad, los médicos pasan cuatro o cinco años más haciendo la especialización, lo que hace que estén formándose para poder ejercer entre once y doce años.

Sin embargo, muchos de estos futuros médicos se quedan en el camino sin plaza de formación especializada pese a haber superado la nota de corte de una prueba muy exigente, examen al que hoy sábado se presentan más de 35.000 aspirantes de toda España, 2.097 de ellos en la Región de Murcia. La rivalidad por conseguir plaza en la especialidad elegida es tal que cada año 50 médicos formados en las universidades de la Región de Murcia -UMU y UCAM- se quedan sin plaza MIR pese a haber superado la nota de corte marcada por el Ministerio de Sanidad, lo que les obliga a esperar y volver a presentarse en próximas convocatorias.

Así lo recoge el estudio que acaba de publicar la Fundación de Estudios Médicos del Sindicato Médico de Granada bajo el título 'Resultados MIR entre 2016 y 2025 por universidad de origen: admitidos, presentados, con plaza y sin plaza', un trabajo en el que se analiza la realidad del sistema de acceso de residentes de Medicina en España, poniendo el acento en aquellos que se quedan fuera pese a su preparación, la fuerte presencia de aspirantes de universidades extranjeras y los problemas que surgirán en el futuro cuando la demanda de facultativos se estabilice tras las jubilaciones masivas previstas para estos próximos años.

El trabajo muestra que en la última convocatoria de 2024-2025 fueron 354 los alumnos de universidades murcianas que se presentaron al examen MIR, 265 de la Universidad de Murcia y 89 de la Universidad Católica San Antonio. La privada empezó a ofertar la titulación de Medicina en el curso 2012-2013, por lo que sus primeros residentes se presentaron en la convocatoria de 2018-2019.

En este caso, la totalidad de los estudiantes, los 354, superaron la nota de corte y pese a ello únicamente 304 obtuvieron plaza en esa convocatoria de formación sanitaria especializada.

Esta situación no es puntual, sino que en el análisis de la última década se indica que desde la convocatoria 2016-2017 han sido 488 los alumnos murcianos que pese a pasar el corte no lograron plaza.

A nivel nacional, en la convocatoria 2024-2025, de los médicos admitidos para presentarse al examen de especialidad, quedaron sin plaza MIR un total de 1.991 médicos procedentes de universidades españolas: 531 por no presentarse al examen, uno por no lograr aprobar y 1.459 por no tener puntuación suficiente para solicitar plaza o bien para la especialidad de su preferencia. Estos son 99 sin plaza más que el año anterior, 787 menos que hace cuatro años y 1.582 menos que hace ocho años, según el informe.

De universidades de otros países, quedaron sin plaza en la misma convocatoria 4.112 médicos.

Potenciar especialidades deficitarias

Para la Fundación de Estudios Médicos del Sindicato Médico de Granada "es urgente y prioritario potenciar con hechos aquellas especialidades deficitarias, como Atención Primaria y los centros de difícil cobertura y aislamiento, mejorando las retribuciones, incrementando el presupuesto y las plantillas y haciendo atractivo el ejercicio de la profesión a los nuevos MIR para que además de no quedar desiertas plazas convocadas, no se queden sin tomar posesión o se abandonen prematuramente muchas plazas cada año".

Con 53 facultades de Medicina en España, calculan que cada año se formarán unos 10.000 nuevos profesionales y "aunque ahora son necesarios, dentro de unos años las jubilaciones serán mucho menores y podemos llegar de nuevo a tener médicos especialistas que solo trabajen dos meses en verano, con contratos por días, semanas o meses o que se vean obligados a emigrar".

439 plazas oferta la Región 306 de Medicina.

109 de Enfermería.

14 de Farmacia.

6 de Psicología.

1 de Química.

2 de Biología.

1 de Física.

Murcia ofrece este año 439 plazas

En la convocatoria de este sábado el Ministerio oferta 12.366 plazas de formación sanitaria especializada, entre las que se encuentran las de médico interno residente (MIR) y enfermero interno residente (EIR), además de las correspondientes a especialidades de Psicología, Farmacia, Biología, Física y Química.

La Región de Murcia oferta un total de 439 plazas, 16 más que el año anterior, y entre ellas destacan por titulaciones: 306 de Medicina, 109 a Enfermería, 14 a Farmacia, 6 a Psicología, 1 a Química, 2 a Biología y 1 a Física.

Además, este año se ofertan por primera vez plazas de la especialidad MIR de Urgencias y Emergencias, un total de 82 plazas para toda España de las que cuatro plazas corresponden a la Región de Murcia, concretamente a los hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucía, Morales Meseguer y Reina Sofía, donde se formarán los futuros especialistas.

El llamamiento para el examen será a las 13.30 horas y las sedes designadas son las facultades de Matemáticas y de Economía y Empresa de la UMU.