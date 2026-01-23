Vox y Asaja Murcia cierran filas contra Mercosur y la batalla se traslada a la Asamblea

La oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se intensifica en la Región de Murcia de la mano de Vox y Asaja Murcia. Tras una reunión mantenida viernes, ambas organizaciones emitieron un mensaje claro: el sector agrario considera que este tratado supone una amenaza directa para su supervivencia y reclama su paralización inmediata.

El presidente provincial de Vox y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, anunció que su formación presentará una iniciativa en la Cámara autonómica contra el acuerdo de Mercosur. Según explicó, la postura de Vox es "clara y coherente" desde el inicio, al oponerse a un tratado que, a su juicio, "liquida y acaba con el sector agroalimentario". Antelo vinculó el impulso del acuerdo al Partido Socialista Europeo y al Partido Popular Europeo, recordando que el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que su partido lo ha defendido durante décadas.

Durante su intervención, el dirigente de Vox recordó una iniciativa promovida por su formación en el Parlamento Europeo, y respaldada por el grupo Patriots, para conseguir la paralización del acuerdo y su traslado a la Justicia europea. Sin embargo, la propuesta que finalmente prosperó, en el mismo sentido, fue la del grupo The Left en la Eurocámara, tal y como aclaraba hace unos días la portavoz de Podemos en la Región de Murcia, María Marín.

En cualquier caso. Este paso logrado, según Antelo, podría retrasar su aplicación "entre uno y dos años", lo que considera una oportunidad para frenarlo definitivamente. En contraste, mostró su sorpresa por el hecho de que "ningún eurodiputado español ni del PSOE ni del PP" haya apoyado la paralización, a diferencia de representantes populares de otros países, pese a la relevancia del sector agroalimentario para España y, especialmente, para la Región de Murcia, considerada la huerta de Europa.

"Ningún eurodiputado español del PP o del PSOE apoyaron la paralización", destaca Antelo

Antelo rechazó además las llamadas cláusulas de salvaguarda, señalando que los agricultores "no las quieren" porque conocen sus efectos tras los acuerdos con Marruecos. En ese contexto, denunció la entrada de productos procedentes de terceros países "con pesticidas prohibidos en España, regados con aguas fecales y con más de 50 alertas sanitarias", lo que, en su opinión, está deteriorando gravemente la competitividad del campo español. Para Vox, la clave pasa por garantizar la soberanía alimentaria y apostar no por la igualdad de condiciones, sino por la "prioridad nacional" del producto propio.

Asaja Murcia mantiene la tractorada para el próximo 29 de enero

El dirigente político reclamó también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "cumpla el mandato de los ciudadanos" y no acelere la aplicación provisional del acuerdo por presiones del Partido Popular Europeo. En el plano regional, recordó que Vox ha sido "el único grupo" que ha votado a favor de paralizar Mercosur en la Asamblea y anunció su adhesión a la manifestación convocada para el próximo día 29. Aprovechó igualmente para cargar contra leyes impulsadas por el "bipartidismo", como la del Mar Menor, que, según dijo, "criminaliza y estigmatiza" al sector agrario sin proteger realmente el entorno.

"Nosotros cumplimos las normas y Europa nos abandona", lamenta Asaja

Por su parte, el presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, expresó la "firme oposición" de la organización agraria al acuerdo con Mercosur, al considerar que afectará de lleno a la agricultura y la ganadería, a una forma de vida arraigada en la región y a "miles de familias" que dependen del campo. Hernández recordó los precedentes de los acuerdos con Marruecos, firmados —según denunció— sin consultar al sector, y criticó la desigualdad en el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias. "Nosotros cumplimos a rajatabla todas las normas, mientras la Comisión Europea mira hacia otro lado y nos abandona", lamentó.

El dirigente agrario confirmó, además, que Asaja mantiene su calendario de movilizaciones y que el próximo 29 de enero saldrá a la calle para reclamar el apoyo de la ciudadanía a unas reivindicaciones que, aseguró, "también son las suyas".