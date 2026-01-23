Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Veolia España distingue a la Autoridad Portuaria de Cartagena por su contribución al turismo sostenible

El reconocimiento se ha entregado durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde Veolia es patrocinadora de la sección TechYSostenibilidad en el foro FiturTechY

Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. / La Opinión

La Opinión

La Opinión

Veolia España ha reconocido, en el marco de Fitur 2026, a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) como Institución o Asociación Turística por su papel destacado como motor económico y social de Cartagena y de la Región de Murcia, así como por su compromiso con un modelo de turismo sostenible, innovador y respetuoso con el entorno. El presidente de la Autoridad Portuaria cartagenera, Pedro Pablo Hernández, ha recibido este galardón de manos de Juan José Alonso, consejero delegado de Veolia en la Región de Murcia, en un acto celebrado en el espacio FiturTechY, del que Veolia es también patrocinadora oficial en su sección TechY Sostenibilidad.

La APC ha sido distinguida por su impulso al turismo de cruceros y su contribución de forma decisiva a la revitalización económica y urbana de Cartagena, así como por su liderazgo en sostenibilidad portuaria, plasmado en estrategias de descarbonización y neutralidad climática. Así mismo, se ha tenido en cuenta el trabajo que se realiza para el desarrollo de proyectos innovadores de conservación marina y una gestión responsable y equilibrada que prioriza, tanto el crecimiento como la protección del patrimonio y los ecosistemas del litoral.

Este galardón forma parte de la segunda edición de los Premios al Turismo Transformador y Sostenible, una iniciativa de Veolia que busca visibilizar y promover buenas prácticas en el sector turístico español. En esta edición, también han sido reconocidos Benidorm como Municipio Turístico y LIVVO Hotels como Establecimiento Turístico Sostenible.

La presencia de Veolia en Fitur subraya su papel como aliado estratégico del sector turístico a través de soluciones integradas que combinan descarbonización, resiliencia hídrica y economía circular. El grupo contribuye así a reducir la huella ambiental de las actividades turísticas, reforzar la seguridad ecológica de los destinos y consolidar un modelo más resiliente y sostenible para el presente y el futuro del turismo.

