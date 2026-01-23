Tres pacientes oncológicas se ponen al frente de la Fundación Never Surrender

Tres pacientes oncológicas -Fuensanta Viudes, Míriam Sáez y Vanesa Munuera- se han puesto al frente de la Fundación Never Surrender, la entidad que nació en la Región de Murcia en el año 2022 de la mano del doctor Vladimir Salazar con el objetivo de impulsar la práctica deportiva entre pacientes con cáncer debido a los beneficios que se ha demostrado que aporta la actividad física.

En estas primeras semanas del año, la Fundación Never Surrender inicia una nueva etapa marcada por la profesionalización de su estructura y la consolidación de su labor social. Para ello, el patronato de la fundación ha creado una nueva junta directiva ejecutiva, integrada por Fuensanta Viudes, que ocupará el cargo de directora; para el ámbito de voluntariado, la fundación contará con Miriam Sáez, coordinadora de pacientes; y Vanesa Munuera, responsable de fundraising, tres pacientes oncológicas que fueron beneficiarias del programa Never Surrender y que ahora asumen el reto de impulsar esta nueva era.

El presidente de la fundación, el doctor Alberto González-Costea, señala que "esta incorporación representa la fuerza, el compromiso y la esperanza de quienes llevan en el corazón el color verde que identifica a Never Surrender, símbolo de lucha y superación".

Desde sus inicios, Never Surrender ha insistido en la importancia de que la evidencia científica ha demostrado los beneficios de este tipo de actividad física durante la enfermedad, ya que mejora la tolerancia a la quimioterapia, reduce la pérdida muscular y hace que el cáncer tenga mejor pronóstico.

Fuensanta Viudes reconoce que "estamos muy ilusionadas y comprometidas con este precioso reto que nos permite seguir desarrollando el proyecto Never Surrender que en su día nos ayudó como pacientes". Viudes destaca el carácter generoso y solidario de los murcianos y confirma que "este año 2026 inauguraremos el primer gimnasio exclusivo para pacientes oncológicos en la capital murciana gracias al apoyo económico de particulares y empresas".