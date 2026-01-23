La Región de Murcia, ‘reina’ del turismo en Fitur

El estand de la Región de Murcia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid celebraba ayer su acto principal, que comenzó con retraso debido al accidente de tren en Cartagena. Fue el propio presidente autonómico, Fernando López Miras, quien comenzó su presentación explicando lo sucedido. Ya en el plano turístico, la Región de Murcia llegaba a la 46 edición de Fitur con los deberes hechos y con unos datos turísticos que refrendan la buena marcha del sector en la Región de Murcia, donde se habla de que se ha conseguido la desestacionalización. Un hito que ansiaba conseguir la cartera de Turismo en los últimos años.

La Región sigue rompiendo techos incrementando cada año el número de turistas, así como de pernoctaciones, un hecho clave cuya derivada se basa en el aumento de la economía local y la generación de empleo. El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, destacó que actualmente «tenemos los mejores datos turísticos de nuestra historia» y, «lo que es mejor, la Región encabeza la proyección del crecimiento del turismo para este año» gracias a «un modelo ambicioso y al mismo tiempo sostenible y diversificado».

López Miras y representantes municipales en el acto central conmemorativo del Día de la Región de Murcia en Fitur / CARM

La Región lidera en Fitur las previsiones de crecimiento turístico

Concretamente, la encuesta de la asociación que agrupa a las principales empresas turísticas del país, Exceltur, refleja que la Región de Murcia tiene la segunda mayor expectativa de crecimiento de ventas turísticas de España para 2026, con un aumento previsto del 8,8 por ciento sobre el pasado año.

A ello se añade que la Región de Murcia, junto con la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, está a la cabeza de los destinos de litoral en proyecciones de crecimiento turístico para 2026. Estos resultados «no son circunstanciales» para López Miras, sino fruto de «un trabajo conjunto con el sector y de una planificación perfectamente diseñada para aumentar el número de visitantes y su impacto económico», lo que ha permitido afianzar a la Región como un destino cada vez más competitivo y reconocido.

En esta línea, el presidente puso en valor que los principales indicadores del sector (turismo hotelero, turismo internacional, pernoctaciones, gasto y empleo) «crecen por encima de la media nacional y baten récords». «Debemos seguir trabajando junto al sector, porque no tenemos límites», agregó.

López Miras destaca récords históricos de viajeros, gasto y empleo

«De enero a noviembre, la Región de Murcia alcanzó cifras récord de viajeros en el conjunto de alojamientos turísticos, con cerca de 1,8 millones de visitantes. Y en aquellos turistas que apostaron por los hoteles de la Región el impacto fue mayor aún, una cifra récord de casi 1,5 millones de visitantes alojados», informó López Miras.

Igualmente, el turismo internacional alcanzó su cifra más alta de la serie histórica: cerca de 1,2 millones de turistas con estancias medias más largas, con 11,2 días frente a los 7 de la media nacional, y aportando un gasto récord de 1.629 millones de euros.

Actuación musical en el stand de la Región, ayer / Enrique Soler

En materia laboral, el turismo ha vuelto a demostrar su fortaleza como generador de puestos de trabajo, ya que registró el mayor número de afiliados de la serie histórica en actividades turísticas de enero a noviembre. Esto representa un incremento del 2,6 por ciento interanual y 1.690 afiliados nuevos. Además, el presidente hizo referencia a los avances logrados para contar con turistas todo el año, al recordar que la Región de Murcia fue «la única comunidad mediterránea en la que el empleo turístico creció en plena temporada baja».

Efemérides que tendrán un impacto turístico este año

López Miras avanzó también que 2026 será un año clave para el impulso del turismo cultural y religioso, con efemérides que contribuirán a atraer visitantes y a reforzar la desestacionalización, como el 175 aniversario del Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta, el centenario del nacimiento de Paco Rabal o la celebración de los Años Jubilares en Cehegín y Abanilla.

Este año se celebra el 175 aniversario del Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta

Durante su intervención, anunció además que arranca una nueva campaña de promoción turística con la que el Gobierno regional da «un salto cualitativo» en la proyección exterior de la Región, manteniendo el lema «consolidado» de ‘Felicidad de la buena’, en la que invertirán por primera vez 10 millones de euros .

La alcaldesa, Patricia Fernández, hace entrega al Rey Felipe VI del perfume personalizado Archena ‘Esencia Mediterránea’ / La Opinión

Fiestas, música y una visita real con ‘aroma’ de Archena

El estand de la Región de Murcia fue ayer, coincidiendo con su gran día, un hervidero de presentaciones, demostraciones y visitas. Delegaciones de fiestas tan señeras como los Cartagineses y Romanos compartieron espacio con actuaciones musicales y visitas muy esperadas como la del rey Felipe VI y la reina Letizia, que fueron obsequiados por la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, con la fragancia ‘Esencia Mediterránea’, «un perfume que refleja la identidad, la tradición y el carácter del municipio».

La consejera Carmen Conesa, en el estand de la Región en Fitur junto a miembros de su equipo y representantes municipales tras la presentación de la Floración del Azahar y el primer pasaporte floral de la Región / CARM

‘All you need is Flow(ers)’ y pasaporte floral

La Floración del Azahar y el primer pasaporte floral de la Región de Murcia, bajo el nombre ‘All you need is Flow(ers)’, fueron presentados en Fitur por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, como «una iniciativa concebida como un cuaderno de viaje en el que el visitante puede sellar su paso por los distintos municipios donde se produce el fenómeno de la floración y recibir un obsequio regional». Se puso especial énfasis en la Floración del Azahar, una propuesta impulsada por primera vez por la Región y que se incorpora como principal novedad a la oferta turística vinculada a las floraciones, ensalzando el paisaje, la cultura y la identidad del Valle de Ricote a través del azahar del limonero. Esta propuesta tiene como objetivo entrelazar en un único producto turístico las cuatro grandes floraciones que acoge la Región.