Cuidado con rechazar las llamadas de spam: este es el truco infalible de la Policía de Murcia

Pocas cosas son más molestas que recibir una llamada de spam cuando vas con prisa o estás esperando una llamada importante. Desafortudadamente, esta es una escena que muchos usuarios de España viven a diario. A pesar de que las leyes del país limiten estas prácticas, todavía hay millones de personas que reciben estas llamadas no deseadas insistentemente.

Afortudamente, la tecnología avanza y, en ocasiones, a favor del consumidor. Ahora, la mayoría de los móviles disfrutan de una tecnología que te alerta cuando una llamada entrate es spam: poseen detectores. No obstnate, los expertos en telecomunicaciones coinciden en un mismo criterio: colgar automáticamente la llamada no es la solución.

Cómo contestar llamadas spam de forma efectiva

La próxima vez que te enfretes a una llamada de estas características no hace falta que escuches toda la oferta. Tampoco pierdas el tiempo con presentaciones irrelevantes: basta con ser rápido, directo y educado. Esta estrategia, además de ser segura, teoricamente obliga a la empresa que te llama a dejar de hacerlo si no quieres enfrentarse a saniones:

Di algo como: "No me interesa, deseo que eliminen mi número de su base de datos".

de su base de datos". Jamás respondas con un simple "¿Sí?", puesto que podría ser un intento de suplantación de voz.

No confirmes ni facilites tus datos personales bajo ningún concepto.

El truco de la Policía Nacional de Murcia para iPhone

Los efectivos de la Policía Nacional en Murcia se remitieron a un vídeo colgado hace unas semanas en las redes del Cuerpo, en el cual un agente da un truco infalible. Aunque hay una pega: hay que tener un iPhone.

El truco consiste en lo que se denomina 'solicitar motivo de llamada'. Si se hace, cada vez que un número desconocido (que no esté guardado en la agenda) se intente comunicar, no solo es que el móvil no sonará, sino que quien llama escuchará un mensaje grabado en el cual se solicita que diga quién es y el motivo de su llamada. Ya la persona decidirá luego si la devuelve.

Los agentes de Murcia aconsejan, por otro lado, mirar cuál es el prefijo del número que te llama. Si no es nacional (+34 es el que corresponde a España), hay que desconfiar por sistema. Los policías explicaron que, aunque el spam en sí no es delito (ni en la Región ni en España), sí es una infracción administrativa ilegal que puede acarrear sanciones económicas.

Las empresas que se dediquen a 'spamear' pueden acabar recibiendo multas, en el caso de que llamen a usuarios que estén en la Lista Robinson.

Los policías explicaron que no es habitual que alguien se acerque a comisaría a denunciar un 'spam', dado que es algo molesto, pero no se considera delictivo. Lo que sí hay, prácticamente a diario, en las oficinas de denuncias de la Región de Murcia es un aluvión de ciberestafas (o tentativa de las mismas). Muchas de las cuales tienen el mismo patrón de arranque que un spam: comienzan con una llamada de un desconocido.