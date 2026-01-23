Quedada motera en la Región de Murcia: más de un millar de moteros acudirán a Blanca este domingo

La IV Concentración Motera, organizada por el club motero Peña Negra en colaboración con el Ayuntamiento de Blanca, prevé reunir el domingo, 15 de febrero, a más de 1.000 moteros.

"Este evento se ha consolidado como una cita indispensable para los clubes murcianos y de provincias limítrofes. Se trata de una iniciativa que, además, contribuye a dinamizar nuestra economía local y a poner en valor nuestro municipio como un destino turístico de referencia para el mundo del motor y la celebración de grandes actos al aire libre", tal y como ha indicado la concejala de Turismo, Ana Lova.

Este evento, que se desarrollará en la Avda. Río Segura junto al Museo de la Luz y el Agua, contará con almuerzo, música en directo de la mano de Rock & Bolesca, concursos y una rifa con grandes premios, entre los que figura la gran novedad de esta edición: la posibilidad de lograr uno de los dos paseos en helicóptero que se sortean.

Además, contará con una amplía representación de motos clásicas y antiguas, así como un stand para la recogida solidaria de alimentos con el fin de apoyar a los colectivos más vulnerables y mercadillo solidario de la mano de la Asociación Blanca Integra.