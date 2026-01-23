Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quedada motera en la Región de Murcia: más de un millar de moteros acudirán a Blanca este domingo

El evento contará con almuerzo, música en directo, concursos y una rifa con grandes premios

Presentación de la quedada motera en Blanca

Presentación de la quedada motera en Blanca

La Opinión

La Opinión

La IV Concentración Motera, organizada por el club motero Peña Negra en colaboración con el Ayuntamiento de Blanca, prevé reunir el domingo, 15 de febrero, a más de 1.000 moteros.

"Este evento se ha consolidado como una cita indispensable para los clubes murcianos y de provincias limítrofes. Se trata de una iniciativa que, además, contribuye a dinamizar nuestra economía local y a poner en valor nuestro municipio como un destino turístico de referencia para el mundo del motor y la celebración de grandes actos al aire libre", tal y como ha indicado la concejala de Turismo, Ana Lova.

Este evento, que se desarrollará en la Avda. Río Segura junto al Museo de la Luz y el Agua, contará con almuerzo, música en directo de la mano de Rock & Bolesca, concursos y una rifa con grandes premios, entre los que figura la gran novedad de esta edición: la posibilidad de lograr uno de los dos paseos en helicóptero que se sortean.

Además, contará con una amplía representación de motos clásicas y antiguas, así como un stand para la recogida solidaria de alimentos con el fin de apoyar a los colectivos más vulnerables y mercadillo solidario de la mano de la Asociación Blanca Integra.

