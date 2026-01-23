Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia

La Región de Murcia encara el fin de semana con una amplia oferta de planes para todos los públicos, que van desde la música y la tradición popular hasta el ocio familiar, el deporte solidario y las propuestas culturales al aire libre. La Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, el Mercado Medieval del Jardín del Salitre o la llegada a Cartagena de la fragata 'Alvaro de Bazán' conforman una agenda variada que, a pesar del frío, invita a salir a la calle.

Cuadrillas suenan en Barranda

La localidad de Barranda, en Caravaca de la Cruz, volverá a convertirse este fin de semana en epicentro de la música y el baile tradicional con la celebración de la 48ª Fiesta de las Cuadrillas, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial.

La jornada del sábado estará centrada en las Jornadas de Estudios sobre Cultura de Tradición Oral, con talleres de pandereta y baile suelto tradicional, además de conferencias sobre transmisión musical, educación, el papel de la mujer en la tradición oral y el estudio de instrumentos populares como la guitarra y el tambor.

Por la tarde-noche, el Centro Cultural Pepe Salcedo acogerá el festival Barranda Folk, con un concierto doble de El Naán y El Efecto Verdolaga a partir de las 19:30 horas. El día concluirá con una tamborada a cargo de la Asociación de Tamboristas de Mula.

El domingo se celebrará el acto central de la fiesta, con la participación de 13 cuadrillas procedentes de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y las Islas Baleares. La jornada arrancará a las 9:30 horas con la misa cantada por los Animeros de Cehegín, seguida de la recepción oficial.

Desde las 11:30 hasta las 14:00 horas, la música y el baile suelto tradicional llenarán las calles de Barranda. Por la tarde, las actuaciones continuarán en la calle Mayor y en el Centro Cultural Pepe Salcedo hasta el cierre de la fiesta, consolidando a Barranda como uno de los principales referentes nacionales en la preservación y difusión de la música tradicional.

El jardín de El Salitre de Murcia se convierte este fin de semana en un poblado medieval / L.O.

Viaje a la Edad Media en el jardín del Salitre de Murcia

Murcia viajar este fin de semana en el tiempo con la celebración del Mercado Medieval del Jardín del Salitre 2026, una cita que convertirá uno de los espacios más céntricos y populares de la ciudad en un auténtico poblado medieval, repleto de ambiente y propuestas para todos los públicos.

Hasta el domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una recreación histórica al aire libre en la que el presente se funde con la Edad Media. El mercado contará con puestos de artesanía con productos elaborados a mano, como cuero, cerámica, bisutería o madera, además de tabernas medievales con comidas y bebidas inspiradas en la época.

La programación se completará con talleres y oficios antiguos en vivo, espectáculos de calle con bufones y músicos, pasacalles y una amplia animación familiar, con personajes caracterizados y decoración temática que recreará el ambiente del Medievo. Todo ello en un entorno natural que se llenará de pendones, estandartes, aromas a especias y sonidos de gaitas y tambores, ofreciendo una experiencia inmersiva pensada para disfrutar en familia.

El barrio murciano de Santa Eulalia arranca sus fiestas este domingo / L.O.

Paella en el barrio de Santa Eulalia en Murcia

Las fiestas de Santa Eulalia arrancan este fin de semana en el barrio murciano con los primeros actos de una celebración que se prolongará hasta el 3 de febrero.

El domingo 25 marcará el comienzo oficial del programa con la inauguración de la caseta de la Comisión de Fiestas a las 12:00 horas. A las 12:30 horas, el historiador Joaquín Bernal Ganga será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas en la iglesia de Santa Eulalia.

A continuación, a las 13:00 horas, se celebrará la misa solemne, y la jornada festiva se cerrará con una paella popular en la plaza de la Candelaria a partir de las 14:30 horas. Durante toda la jornada permanecerá abierta la caseta de fiestas, donde se podrán adquirir los tradicionales rollos bendecidos de San Blas y otros recuerdos.

La fragata F-101 'Álvaro de Bazán' está atracada en el muelle de cruceros 'Juan Sebastián de Elcano' de Cartagena / L.O.

Visita a la fragata 'Álvaro de Bazán'

La fragata F-101 ‘Álvaro de Bazán’ ha atracado en el muelle de cruceros ‘Juan Sebastián de Elcano’ de Cartagena, donde podrá ser visitada por la ciudadanía durante su estancia en puerto.

Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán el sábado 24 de enero, en horario de 09:00 a 13:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas, ofreciendo la oportunidad de conocer de cerca este buque de la Armada Española.

La fragata pertenece a la clase Álvaro de Bazán, fue construida por Navantia en Ferrol y botada en el año 2000. Tiene su base en el Arsenal de Ferrol y cuenta con una dotación de 198 personas, bajo el mando del capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz. El buque toma su nombre del histórico marino español Álvaro de Bazán, Capitán General de la Mar Océano y protagonista de destacadas gestas navales.

La actividad 'En busca de la espada perdida' invita a los niños a resolver enigmas y superar pruebas / Ayuntamiento de Lorca

En busca de la espada perdida en Lorca

El Castillo de Lorca acogerá este domingo la gincana histórica ‘En busca de la espada perdida’, una actividad dirigida a niños de 10 a 16 años que combina ocio saludable, trabajo en equipo y divulgación histórica. La iniciativa, organizada por la Concejalía de la Mujer, se celebrará de 10:30 a 13:30 horas.

La propuesta invita a los participantes a resolver enigmas y superar pruebas en un recorrido por la fortaleza, con el objetivo de encontrar una espada perdida en una aventura ambientada en el pasado medieval. Además, los equipos podrán optar a distintos premios.

La actividad es gratuita y cuenta con transporte en tren desde el punto de encuentro situado en La Merced hasta el castillo. Las inscripciones deben realizarse previamente a través de www.lorca.es hasta completar aforo. Para más información, el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 968 466 529.

Jirafas en Terra Natura / L.O.

Día del visitante en Terra Natura

Terra Natura celebrará este sábado y domingo el Día del Visitante, una iniciativa que permitirá acceder al parque con un precio único de 11 euros por persona a partir de los 3 años. La propuesta se presenta como una oportunidad para disfrutar de una jornada de ocio en contacto con la naturaleza.

Durante la visita, el público podrá recorrer los distintos espacios al aire libre del parque, conocer de cerca especies animales de diferentes continentes y aprender sobre biodiversidad y conservación. La actividad está pensada para disfrutar en familia o con amigos y ofrece una experiencia educativa y de entretenimiento en un entorno natural.

Cartel de la IV Carrera Solidaria de la Sala Familiar Ronald McDonald / L.O.

IV Carrera Solidaria de la Sala Familiar Ronald McDonald

La Avenida de la Libertad y la calle Jerónimo de Roda serán el escenario, el domingo 25 de enero, de la IV Carrera Solidaria Sala Familiar Ronald McDonald, una cita deportiva organizada por la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyar a las familias de niños hospitalizados en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

La prueba incluye una carrera y caminata popular de 5 kilómetros, con salidas a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, y carreras infantiles no competitivas a partir de las 12:00 horas. La caminata permitirá la participación de mascotas y carritos de bebé.

Las inscripciones, con precios de 12 euros para adultos y 5 euros para menores, pueden realizarse a través de BabelSport, con opción de Dorsal 0. La recogida de dorsales será el sábado 24 de enero en El Corte Inglés y el mismo domingo en la zona de salida.