Ochenta militares celebran desde el cielo los 78 años del primer salto en la Escuela de Paracaidismo de Alcantarilla

"Se cumplen 78 años del primer salto paracaidista en la Escuela Militar de Paracaidismo 'Méndez Parada' del Ejército del Aire", ubicada en Alcantarilla, recordaron este viernes desde el Ministerio de Defensa, organismo que celebra que en este tiempo constan "más de 120.000 paracaidistas formados y más de un millón y medio de saltos realizados".

Varios paracaidistas de la patrulla acrobática realizaron varias exhibiciones como eje de las celebraciones por el 78 aniversario del primer lanzamiento paracaidista en España, que se realizó el 23 de enero de 1948.

Con motivo de la efeméride, ocho decenas de militares se lanzaron desde aviones Aviocar y A400M en el cierre del acto castrense, presidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, y celebrado, como no podía ser de otra manera, en recuerdo de los impulsores de la Escuela Méndez Parada.

El 23 de enero de 1948, en la Escuela Militar de Paracaidismo (que más adelante recibiría el nombre de 'Méndez Parada'), el personal de la Primera Bandera Paracaidista del Ejército del Aire realiza su primer lanzamiento paracaidista.

Al leer el diario de operaciones de la Escuela del 23 de enero de 1948 se recuerda que aquel fue un día nublado en el que no se aconsejaba el lanzamiento y en el que hubo heridos (y se hace constar el nombre de los oficiales que saltaron aquel día). Según recoge el documento histórico, el salto se llevó a cabo tras más de un año de preparación y dirigido por el entonces director de la base, el capitán Ramón Salas, quien ya se había lanzado dos veces anteriormente en Argentina.

En conmemoración de ese día, seis paracaidistas vestidos de época escenificaron un salto en modalidad automática, que se emplea en misiones militares porque permite a los efectivos estar en el aire el menor tiempo posible.

Tras rendir tributo a quienes dieron su vida por España, acabó el acto castrense propiamente dicho y los presentes pudieron buscar el mejor sitio para empezar a mirar al cielo, porque empezaba la exhibición paracaidista. Y decenas de paracaidistas inundaron el cielo.

Lo hicieron en un lanzamiento simultáneo, en esta ocasión, en modalidad manual (cada paracaidista activa su paracaídas), que lleva a alcanzar velocidades en caída libre de hasta 200 kilómetros por hora desde 8.500 metros de altura.

También tuvo, como es habitual, un papel protagonista la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y el Espacio, la PAPEA, con siete de sus intregrantes. Esta patrulla en la actualidad está formada por 17 miembros (16 hombres y una mujer), pero desde su puesta en marcha en 1948, han pasado por ella 90 miembros que acumulan un total de 200.000 saltos, una media de 500 al año.

Es un número muy elevado, pero muy lejos de los 12.500 saltos que acumula a lo largo de su trayectoria el cabo primero José Antonio Lago, a quien se dio el reconocimiento de Paracaidista del Año también en este acto, que recibió de manos del paracaidista más antiguo en activo, el teniente general Pedro José García Cifo, director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa.

"Pocos medios y gran ilusión"

El teniente general fue el encargado de pronunciar un discurso en el que rememoró el primer lanzamiento paracaidista, realizado, ha dicho, "con pocos medios y gran ilusión", dando lugar a la escuela de Alcantarilla que sigue actualmente formando a los militares en esta disciplina y que en 2025 realizó 31 cursos y asistió más de 17.000 saltos.

García Cifo ha destacado especialmente, además del trabajo de la PAPEA, el del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, que en 2025 tuvo presencia permanente en Irak y Senegal, además de participar en misiones con las fuerzas ucranianas, y que tiene previsto desplazarse a Ghana y Mauritania en 2026.

En cuanto al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, ha destacado su participación en misiones humanitarias con lanzamiento de alimentos en la franja de Gaza.

El acto ha incluido también un homenaje a los militares caídos en acto de servicio, y un desvelo de vehículos terrestres, medios aéreos y embarcaciones vinculados al Escuadrón de Zapadores.