Una nueva línea de autobuses conectará Las Torres con Murcia pasando por los campus universitarios

La Consejería de Fomento ha publicado la licitación de la concesión del servicio público de transporte regular de viajeros entre Molina y Murcia, correspondiente a la línea RMU-3, que conecta también Archena, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Alguazas y Villanueva, que contará con una inversión de 21.782.673 euros con vigencia hasta 2035.

Según ha informado este viernes el director general de Movilidad y Transporte, José Antonio Verdú, esta actuación se enmarca en el modelo de movilidad sostenible, conectada y accesible que impulsa el Gobierno regional, y supone un avance en la renovación integral del transporte interurbano con un nuevo mapa concesional adaptado a las necesidades ciudadanas.

Para la prestación del servicio, la Comunidad cederá a la empresa adjudicataria 16 autobuses cien por cien eléctricos de la nueva flota Movibús, valorados en más de 10 millones de euros y cofinanciados con fondos Next Generation.

La RMU-3 forma parte del nuevo mapa concesional regional y facilitará el acceso a hospitales, campus universitarios y áreas industriales. Entre las mejoras previstas destaca la creación de una nueva línea entre Las Torres de Cotillas y Murcia que pasará por los campus universitarios, duplicando servicios.

De forma paralela, se instalarán puntos de recarga eléctrica en Molina de Segura, reforzando la apuesta por un transporte metropolitano más eficiente y sostenible.