Murcia concentra el 91% de la alcachofa nacional que compra Mercadona

Mercadona, compañía de supermercados de venta física y online, ha comprado durante 2025 más de 4.800 toneladas de alcachofa procedente de la Región de Murcia, un volumen que supone el 91% del total de alcachofa nacional adquirida por la compañía, consolidando a esta comunidad como su principal zona productora.

Este resultado es posible gracias a la colaboración con seis proveedores locales murcianos, con los que Mercadona mantiene relaciones estables a largo plazo basadas en la planificación, la especialización y la seguridad en la compra. Los proveedores de la Región de Murcia con los que trabaja la compañía son Alhóndiga y Mercados, Frutas Esparza, Sol y Tierra, Activos Rurales (Cricket), Hermanos Marín y Alimer (Anecoop).

De cara a 2026, Mercadona prevé incrementar un 4 % sus compras de alcachofa en la Región de Murcia, hasta alcanzar las 5.100 toneladas, reforzando así la presencia de este origen dentro de su surtido de productos frescos. La campaña de alcachofa de Mercadona se desarrolla desde mediados de noviembre hasta mediados de mayo, estando el producto disponible en los lineales desde noviembre, coincidiendo con su mejor momento de consumo.