Un modelo turístico ambicioso, sostenible y diversificado

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, fue el encargado de presidir el pasado jueves el acto central del Día de la Región de Murcia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid, en el que destacó que actualmente «tenemos los mejores datos turísticos de nuestra historia», y «lo que es mejor, la Región encabeza la proyección del crecimiento del turismo para este año» gracias a «un modelo ambicioso y al mismo tiempo sostenible y diversificado».

Enrique Soler

Concretamente, la encuesta de la asociación que agrupa a las principales empresas turísticas del país, Exceltur, refleja que la Región de Murcia tiene la segunda mayor expectativa de crecimiento de ventas turísticas de España para 2026, con un aumento previsto del 8,8% sobre el pasado año.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia. / CARM

A ello se añade que la Región de Murcia, junto con la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, está a la cabeza de los destinos de litoral en proyecciones de crecimiento turístico para 2026.

Estos resultados «no son circunstanciales» para López Miras, sino fruto de «un trabajo conjunto con el sector y de una planificación perfectamente diseñada para aumentar el número de visitantes y su impacto económico», lo que ha permitido afianzar a la Región como un destino cada vez más competitivo y reconocido.

En esta línea, el presidente puso en valor que los principales indicadores del sector (turismo hotelero, turismo internacional, pernoctaciones, gasto y empleo) «crecen por encima de la media nacional y baten récords». «Debemos seguir trabajando junto al sector, porque no tenemos límites», agregó.

«De enero a noviembre, la Región de Murcia alcanzó cifras récord de viajeros en el conjunto de alojamientos turísticos, con cerca de 1,8 millones de visitantes. Y en aquellos turistas que apostaron por los hoteles de la Región el impacto fue mayor aún, una cifra récord de casi 1,5 millones de visitantes alojados», informó López Miras.

El turismo ha vuelto a demostrar su fortaleza como generador de puestos de trabajo Fernando López Miras — Presidente de la Región de Murcia

Igualmente, el turismo internacional alcanzó su cifra más alta de la serie histórica: cerca de 1,2 millones de turistas con estancias medias más largas, con 11,2 días frente a los 7 de la media nacional, y aportando un gasto récord de 1.629 millones de euros.

En materia laboral, «el turismo ha vuelto a demostrar su fortaleza como generador de puestos de trabajo», indicó López Miras, ya que registró el mayor número de afiliados de la serie histórica en actividades turísticas de enero a noviembre. Esto representa un incremento del 2,6% interanual y 1.690 afiliados nuevos.

Además, el presidente hizo referencia a los avances logrados para contar con turistas todo el año, al recordar que la Región de Murcia fue «la única comunidad mediterránea en la que el empleo turístico creció en plena temporada baja».

Fue la única comunidad mediterránea en la que el empleo turístico creció en plena temporada baja

El jefe del Ejecutivo regional también destacó el marco estratégico que sostiene esta inercia positiva: el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 y el Primer Pacto Regional por el Turismo, que ha reforzado la colaboración público-privada y ha situado al sector como un motor de desarrollo sostenible, generador de riqueza y empleo de calidad.

Felicidad de la buena

Durante su intervención, el máximo responsable autonómico anunció además que «hoy arranca una nueva campaña de promoción turística con la que el Gobierno regional da un salto cualitativo en la proyección exterior de la Región», manteniendo el lema consolidado de ‘Felicidad de la buena’.

«Vamos a contagiar al mundo de la felicidad que se respira y se siente en la Región de Murcia», afirmó López Miras, en referencia a una campaña que reforzará la presencia del destino a nivel nacional e internacional a lo largo de todo el año.

Una Semana Santa única

La nueva campaña de Semana Santa de la Región de Murcia fue presentada por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, como «una propuesta promocional que refuerza el posicionamiento del destino como una escapada perfecta para las vacaciones de Semana Santa, partiendo del binomio procesiones-turismo, e integrando en un mismo producto tradición, cultura, gastronomía y experiencias turísticas complementarias».

La campaña parte de un hecho diferencial único en el panorama turístico nacional: la Región de Murcia es la única comunidad autónoma de España con seis fiestas de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Internacional (Cartagena, Lorca, Murcia, Jumilla, Cieza y la Noche de los Tambores de Mula).

Durante el acto, Conesa destacó que la Semana Santa «es uno de los principales activos culturales y turísticos de la Región por su diversidad, autenticidad y arraigo», y subrayó que esta nueva campaña supone «un paso adelante en la forma de contar y proyectar nuestras tradiciones desde una mirada actualizada, unificada y plenamente alineada con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad».

Estas seis fiestas de la Semana Santa regional se entienden como una vivencia integral que combina la emoción y singularidad de las procesiones con la gastronomía tradicional propia de estas fechas y con experiencias turísticas complementarias.

Esta acción supone un hito en la promoción turística de la Región, al ofrecer por primera vez una visión conjunta y coherente de sus seis fiestas de Semana Santa de Interés Internacional, integrándolas en un único relato y reforzando la imagen de la Región como un destino capaz de ofrecer en un mismo viaje una oferta multiproducto.

Se vive, se come, se ama

La Comunidad Autónoma también presentó en Fitur su nueva campaña cultural y gastronómica, una propuesta estratégica que sitúa al destino como «un lugar donde la cultura y la gastronomía se entrelazan para ofrecer experiencias auténticas, emocionales y memorables», en palabras de Carmen Conesa.

La campaña, que se desarrolla bajo el lema ‘Se vive, se come, se ama. Todo el sabor de nuestra historia', forma parte de la estrategia de promoción turística de la Región de Murcia para 2026 y se apoya en los resultados de la encuesta ‘La opinión de los turistas’, elaborada por la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia, que situó el binomio cultura-gastronomía como el producto preferido por quienes visitan la Región, con un 38,7%.

Conesa destacó que los datos «avalan la estrategia creativa de la campaña, al confirmar que la gastronomía es uno de los elementos que mayor satisfacción genera durante la visita y que la oferta cultural regional es percibida como auténtica, vinculada al territorio y a la forma de vida local».

Llena tu mochila de vida

La Región de Murcia también presentó su nuevo producto de ecoturismo bajo el lema ‘Llena tu mochila de vida’, una propuesta estratégica que responde a la creciente demanda de viajes responsables y que realza uno de los principales activos del destino: su patrimonio natural.

‘Llena tu mochila de vida’ simboliza «una forma de viajar basada en la experiencia, el respeto por la naturaleza, el aprendizaje y el compromiso con el territorio», afirmó Conesa.

La consejera de Turismo, Carmen Conesa, presenta el nuevo producto de ecoturismo ‘Llena tu mochila de vida’. / CARM

El nuevo producto de ecoturismo de la Región ha sido desarrollado por el Instituto de Turismo en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, la Asociación de Ecoturismo en España y entidades turísticas de la Región.

Así, la Región presenta una oferta cuidadosamente seleccionada que combina espacios naturales protegidos, especies autóctonas emblemáticas de la Región y otros elementos naturales; empresas y entidades locales comprometidas con la sostenibilidad y la seguridad y experiencias auténticas vinculadas a la naturaleza, la cultura y la vida local.

Calendario náutico

2026 se presenta como un año estratégico para el posicionamiento deportivo, turístico y económico de la Región con la celebración de 17 grandes competiciones oficiales de vela, un calendario sin precedentes que consolida a la Comunidad Autónoma como uno de los principales polos náuticos del sur de Europa.

Los eventos reunirán a 2.325 regatistas, 338 entrenadores y más de 300 profesionales de organización, generando cerca de 30.000 pernoctaciones y un impacto económico directo estimado de más de 6,53 millones de euros, «cifras que refuerzan la apuesta del Ejecutivo regional por el turismo deportivo como motor de crecimiento, empleo y cohesión territorial», concluyó la consejera de Turismo.

Destino de buceo para todo el año

En el marco de Fitur 2026 también se presentaron tres nuevos grandes productos subacuáticos que pasan a engrosar el catálogo de turismo azul de la Comunidad, una modalidad que ha permitido evolucionar del tradicional modelo de sol y playa hacia una propuesta más sostenible y experiencial.

El director general del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, dio a conocer estas nuevas iniciativas, que tienen como objetivo «reforzar el posicionamiento de la Región como destino de buceo, mejorar la comprensión y el conocimiento de los ecosistemas marinos y dinamizar el tejido empresarial, especialmente los centros de buceo y los entornos próximos a las zonas de inmersión».

El director general del Instituto de Turismo, durante la presentación de las nuevas experiencias submarinas en el marco del Turismo Azul. / CARM

El primer producto presentado fue un nuevo catálogo de rutas guiadas por biólogos marinos en el Mar Menor que incluye salidas de buceo con botella y ‘snorkel’, con un enfoque interpretativo y científico, así como un catálogo de especies autóctonas de la laguna salada. Además de las visitas interpretativas, el proyecto, que se desarrolla en colaboración con la Asociación Hippocampus, incorpora la realización de censos de especies marinas y seguimiento de fauna, así como acciones de limpieza del fondo marino. Hasta la fecha se han llevado a cabo 12 rutas guiadas y una limpieza de fondos marinos.

El segundo producto presentado fue una guía interactiva descargable que recoge 13 itinerarios de ‘snorkel’ a lo largo del litoral de la Región, que pueden realizarse tanto de forma autónoma como mediante tours guiados por centros de buceo. Por otra parte, se dieron a conocer los ocho puntos de inmersión desarrollados en 3D rotacional, que facilitarán una experiencia inmersiva e interactiva.

Con estas iniciativas, que se encuentran en el marco de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) de Turismo Azul-Región de Murcia, financiada con fondos NextGeneration EU, la Región refuerza su estrategia de turismo azul, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la divulgación ambiental, y consolidándose como un destino de referencia para el buceo y las actividades subacuáticas durante los doce meses del año.

En este sentido, según la Asociación de Centros de Buceo de la Región, más de 57.000 personas practicaron buceo en la Región de Murcia en 2025, un 8,7& más que el año anterior, con alrededor de 75.500 inmersiones y más de 21.000 cursos y bautismos de buceo y un impacto económico que alcanza los 2 millones de euros de gasto directo en centros de buceo y un impacto global superior a los 6 millones de euros, considerando alojamiento, restauración, comercio y servicios.