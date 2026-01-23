Antes de Almodóvar y Bardem, un español con raíces murcianas ya conquistó Hollywood y hasta ganó un Oscar

A tan solo una semana de que el Dolby Theatre de Los Ángeles vuelva a vestirse de gala para la nonagésima séptima edición de los premios Oscar, es conveniente recordar la historia de España con la estatuilla dorada, que comenzó mucho antes que con Garci, Almodóvar o Bardem, y lo hizo con un apellido muy murciano.

Así es, el primer español que consiguió hacerse con un Oscar tenía raíces murcianas, aunque su nombre no suela relacionarse con el mundo del cine. Recibió el premio de la Academia en el año 1970 por una contribución técnica que transformó para siempre la forma de rodar el movimiento en la gran pantalla.

Juan de la Cierva y Hoces, con su invento, el Dynalens. / L. O.

Un Oscar con apellido murciano

Su nombre era Juan de la Cierva y Hoces y nació en Madrid en 1929. Sin embargo, su historia no se puede comprender sin mirar al sudeste español. Su tío era Juan de la Cierva y Codorníu, el ingeniero murciano, natural de la capital del Segura, inventor del autogiro: uno de los grandes pioneros mundiales de la aviación.

De él heredo no solo el apellido, sino también la obsesión por la ingeniería. Mientras el mundo de Hollywood aún no sabía quién era, la familia De la Cierva ya había colocado a Murcia en el mapa de la tecnología.

Juan de la Cierva en uno de sus autogiros / EFE

Del pantano de San Juan al Pentágono… y a Hollywood

De la Cierva y Hoces fue ingeniero de Telecomunicaciones, inventor y pionero de RTVE. A finales de los años 50 acabó cruzando el gran charco hacia los Estados Unidos. En el país de las barras y las estrellas fundó una empresa aeronáutica y trabajó para el Departamento de Defensa estadounidense. No obstante, el invento que le concedería el ansiado galardón nacería de una escena la mar de cotidiana.

Un día de verano, mientras intentaba grabar a sus hijos haciendo esquí acuático, se dio cuenta de que algo le imposibilitaba tomar una imagen estable: el barco no dejaba de moverse. Fue en ese momento cuando saltó la chispa, de ahí nació el Dynalens, un sistema capaz de estabilizar la imagen incluso en condiciones extremas.

Cámaras suaves, planos fluidos... Lo que hoy se da por hecho en una película empezó ahí. Tras la invención, primero lo uso el Pentágono, después la cadena CBS y, finalmente Hollywood.

Juan de la Cierva y Hoces recibe Oscar por el Mejor Contribución Técnica y Científica en 1970. / L. O.

El primer Oscar español de la historia

Tora! Tora! Tora! (1970), esa fue la primera gran producción cinematográfica en la que se utilizó el Dynalens. El impacto fue tal en la Academia de Hollywood que se decidió conceder a Juan de la Cierva y Hoces el Oscar a la Mejor Contribución Técnica y Científica, convirtiéndolo así en el primer español en ganar un premio de esta magnitud.

Es cierto que su premio no fue exactamente la clásica estatuilla dorada. Más bien, fue una placa técnica. Pese a ello, ese 7 de abril de 1970 De la Cierva pisó la alfombra roja y se codeó con leyendas como John Wayne, Elizabeth Taylor o Gregory Peck.

Murcia ya estuvo allí

Resulta increíble que décadas después su nombre siga siendo poco conocido para el gran público. Sin embargo, cada vez que veamos una cámara moverse con suavidad en una escena de acción, debemos pensar en la herencia murciana que De la Cierva dejó en Hollywood, que sigue trabajando en segundo plano.

Mucho antes de que España se sumará a los premiados con Oscar con acento manchego, madrileño o andaluz, Murcia ya estaba presente en los galardones más importantes del mundo del cine. Finalmente, tras una marcada vida por la innovación, pero también por la discreción, lejos del foco mediático Juan de la Cierva y Hoces falleció en Madrid el 24 de junio de 2020, a los 91 años.