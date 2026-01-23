Examen MIR: horarios y sedes en la Región de la prueba que se celebra este sábado

Este sábado, 24 de enero, se celebran de forma simultánea en toda España las pruebas para hacerse con una de las 12.366 plazas de formación sanitaria especializada que convoca el Ministerio de Sanidad, entre las que se encuentran las de médico interno residente (MIR) y enfermero interno residente (EIR), además de las correspondientes a especialidades de Psicología, Farmacia, Biología, Física y Química.

En esta convocatoria han sido admitidos 35.503 aspirantes, de los que 2.097 harán el examen en las sedes de la Región de Murcia: Aulario General de la Facultad de Matemáticas y Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia (UMU).

Murcia oferta en esta convocatoria 439 plazas de formación sanitaria especializada, 16 más que el año anterior, lo que hace que la propuesta regional suponga un 3,55% de la oferta nacional.

Por titulaciones, 306 plazas corresponden a Medicina, 109 a Enfermería, 14 a Farmacia, 6 a Psicología, 1 a Química, 2 a Biología y 1 a Física. Estas cifras suponen un incremento del 3,37% en la oferta de Medicina y un 5,82% la de Enfermería respecto a la pasada convocatoria.

En el cálculo total de plazas se incluye una plaza de Medicina Legal y Forense ofertada desde la Administración General del Estado, además de otra de Medicina del Trabajo y una de Enfermería del Trabajo, ofertadas desde la Unidad Docente de Salud Laboral Quirón Prevención Murcia, de titularidad privada.

Además, este año se ofertan por primera vez plazas de la especialidad MIR de Urgencias y Emergencias, un total de 82 plazas para toda España de las que cuatro plazas corresponden a la Región de Murcia, concretamente a los hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucía, Morales Meseguer y Reina Sofía, donde se formarán los futuros especialistas.

Horario

Este año se adelanta el horario. El Ministerio de Sanidad informa de que el proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13.30 horas (12.30 en Canarias). Una vez concluido este proceso, a las 14.00 horas (13.00 en Canarias), se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de las personas aspirantes.

Sedes en Murcia

Los exámenes de la Región de Murcia se celebrarán en el Aulario General de la Facultad de Matemáticas y Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia (UMU).

No admitidos

Por primera vez se podrán presentar al examen las personas aspirantes que figuren como no admitidas en los listados definitivos y que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, como parte del procedimiento administrativo. Su participación se realizará en las mismas condiciones que el resto de los aspirantes, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido.

Documentación

Deberán acudir provistos del documento de identificación con el que realizaron la inscripción en el proceso, además del DNI o NIE. Durante toda la duración de la prueba, el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa.Se han previsto cuadernos de examen suficientes para todas las personas convocadas, garantizando así el desarrollo ordinario de la prueba. La corrección de los ejercicios realizados por las personas no admitidas quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada que hayan presentado.

Examen: 210 preguntas

La prueba constará de un total de 200 preguntas más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media. No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados y queda prohibido el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o almacenamiento (como relojes o gafas inteligentes) durante todo el proceso de examen. Estos dispositivos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la finalización de la recogida de hojas de respuestas.

Material permitido

Únicamente está permitido el uso de bolígrafo azul o negro. Queda invalidado el ejercicio si se emplea lápiz, pluma u otros instrumentos de escritura no autorizados. El uso de dispositivos médicos (como audífonos, glucómetros, etc.) requiere autorización previa de la Dirección General de Ordenación Profesional. Se permite el uso de tapones para los oídos de uso común (de silicona o plástico); quedan estrictamente prohibidos auriculares de cualquier tipo, con o sin cable.

Sistema de respuesta

La hoja de respuestas constará de tres ejemplares autocopiativos: uno para la Administración, otro para el control y otro para el aspirante. Se debe comprobar que las marcas se reflejen correctamente en todas las copias. Para seleccionar una respuesta: marcar con una 'X' el recuadro correspondiente. Para anular una respuesta previamente marcada: rellenar completamente el recuadro. Para recuperar una respuesta anulada: rodear con un círculo el recuadro.

Puntuación

Cada respuesta correcta suma 3 puntos. Cada respuesta incorrecta resta 1 punto. Las preguntas no contestadas no puntúan.