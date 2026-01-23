Las elecciones de la UMU se podrían retrasar: la Comunidad tiene cuatro meses para dar el 'ok' a los Estatutos

La Universidad de Murcia (UMU) sigue a la espera de que la Comunidad Autónoma dé el visto bueno a sus nuevos Estatutos para poder convocar las elecciones previstas para este 2026 y en las que se producirá un relevo en el Rectorado, con la salida de José Luján.

El calendario previsto puede sufrir cambios y que los comicios se retrasen frente a las fechas inicialmente previstas, ya que se contaba con que estos pasaran por Consejo de Gobierno de la Comunidad este mes de enero y aún siguen 'atascados' en la fase de revisión por parte de los servicios jurídicos del Gobierno regional a solo unos días de que finalice el mes. El propio consejero de Medio Ambiente Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, reconocía este viernes al ser preguntado por el trámite que se encuentran en plazo y que disponen de cuatro meses para emitir un informe antes de que el texto pase por el Consejo de Gobierno.

De agotar los plazos, la aprobación de los Estatutos se podría alargar hasta el inicio de la primavera, ya que estos fueron enviados a la Comunidad Autónoma el pasado mes de diciembre tras ser aprobados en segunda vuelta por el Claustro de la Universidad de Murcia. Esta situación retrasaría también la convocatoria y celebración de las elecciones universitarias, que se podrían ir a las puertas del verano.

Vázquez, que ha participado este viernes en un acto con el rector de la UMU en el que ha recibido la Memoria de 2024 del Consejo Social de la universidad, recordaba que los estatutos están sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que en su artículo 38 encomienda a la Comunidad la evaluación de sus contenidos y marca un tiempo, "que puede ser de hasta cuatro meses, porque entiende que no es un procedimiento sencillo".

En este caso, el consejero de Universidades detalla que "desde que recibimos los Estatutos de la UMU estamos trabajando en ellos a través de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, que son los que deben emitir el informe que permitirá llevarlos a Consejo de Gobierno". También añade que "estamos poniendo todo nuestro empeño, pero hay que emitir un informe con rigor y en ello estamos trabajando para poder liberarlos lo antes posible".

El rector Luján se limitaba a decir este viernes que universidades envió el texto a la Consejería y "se está siguiendo el procedimiento administrativo marcado" para comprobar que los estatutos no vulneran ninguna disposición normativa regional.

La Ley de Universidades ampliará los consejos sociales

Durante la recepción de la Memoria del Consejo Social de la Universidad de Murcia 2024, el consejero Vázquez informaba de que la futura Ley de Universidades, que afrontará este año su recorrido legislativo en la Asamblea Regional, "contempla un refuerzo del papel de los consejos sociales, el tejido industrial y productivo y la propia universidad, y para ello ganarán en autonomía y se abrirán a nuevos representantes, hasta alcanzar los 25 miembros desde los 21 actuales".

Esta ampliación va a suponer, por un lado, contar con representación de los egresados, y, por otro, incorporar a representantes de las alianzas tanto nacionales como internacionales a las que pertenezcan los centros, incluyendo a EUniWell, la Alianza Europea para el Bienestar, y la CRUE G-9, a las que se ha sumado recientemente la Universidad de Murcia. El consejero recordó que la futura norma "abrirá una nueva etapa con universidades más fuertes, inclusivas, modernas y conectadas con el tejido productivo, capaces de impulsar el talento y el progreso de toda la sociedad murciana".

El presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia, Bartolomé Viudez, y su anterior responsable, Juan Antonio Campillo, entregaron la memoria de actividades del 2024 del órgano al consejero junto al rector. La presencia de Campillo responde al hecho de que el periodo de la memoria incluye la fase final de su mandato, que finalizó en enero del pasado año.