Redes
Desean en redes la muerte del murciano que sobrevivió al trágico accidente de tren de Adamuz
Contó en Twitter casi a tiempo real cómo vivió el accidente de tren y recibe oleadas de odio que ponen en duda si estuvo presente en el lugar del accidente
Desafortunadamente, la semana de Adri Vélez está siendo más larga de lo que le hubiera gustado, el murciano, afincado en Madrid, que iba a bordo de uno de los trenes implicados en el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), está recibiendo una oleada de odio en redes que pone en duda que aquel día estuviera allí y que le desea la muerte.
El papel de este diseñador gráfico tras la tragedia del pasado domingo, 18 de enero, se hizo muy relevante en X (antes Twitter) por ir compartiendo su testimonio en tiempo real. Él fue el autor de un vídeo que se hizo viral en el que se veía a un trabajador de la compañía Iryo dando instrucciones con calma a los pasajeros. En ese momento, aseguró que ninguno de los viajeros era consciente todavía de la magnitud de lo ocurrido.
Adri, ante todo, se mostró muy agradecido ante los cientos de mensajes de cariño que le llegaban vía redes y encumbró el trabajo que los profesionales de la atención psicológica que le atendieron en Atocha: "Mil gracias a Jesús, el psicólogo, y al resto de trabajadores de Iryo, Renfe y Adif por el cariño y el buen trato". Sin embargo, Twitter tiene una cara B y a este murciano le ha tocado vivirla.
"No pienso tolerar ni una más"
A Adri Vélez le ha tocado aguantar comentarios que ponían en duda su palabra y sus vídeos, grabados minutos después del accidente de tren. Incrédulo, este murciano comenzó a exponer detalles que solo sabría alguien si has estado presente en Adamuz: "Las ambulancias tardaron en llegar menos de 15 minutos y lo sé porque estuve allí".
Pero, sin duda, lo peor que le tocó leer fue los continuos mensajes que le llegaban a sus redes en los que le deseaban la muerte: "Eres un perro asqueroso, ya te podría haber pasado a ti algo viajando en el tren". Adri, harto de tanto acoso, decidió tomar cartas en el asunto: "Hoy va a ser la primera vez que voy a denunciar un mensaje a la Policía".
"Imaginaos las pocas ganas que tengo de estar haciendo esto, pero no voy a tolerar ni una más", escribió el murciano poco después de subir a redes una foto en la que se veía el interior de una comisaría de Policía Nacional. "Tengo capturas certificadas (en imagen y vídeo)", sentenció Vélez tras volver a subir una imagen, esta vez sí, con la denuncia interpuesta.
"Con solo inspirar a una sola persona a que no se calle ante vuestras macarrerías, me ha valido la pena gastar una hora de mi vida en hacer el trámite", reflexiona el diseñador, que lo tiene muy claro y no se deja achantar por el 'hate' recibido.
