Dónde crece el cooperativismo en la Región: sectores clave y emergentes y perfil del empleo

El estudio prospectivo presentado este viernes por Ucomur permite identificar con claridad las tendencias estructurales del cooperativismo de trabajo asociado en la Región de Murcia y muestra hacia dónde se dirige la actividad cooperativa y qué ámbitos concentran mayor dinamismo.

En cuanto a la actividad económica, el cooperativismo mantiene una fuerte implantación en el comercio y los servicios personales, con especial protagonismo de los servicios vinculados a los cuidados, un sector en clara expansión y considerado estratégico por su capacidad para generar empleo estable y de proximidad. Junto a este ámbito, la educación continúa siendo uno de los pilares del empleo cooperativo, con una presencia sostenida y un elevado grado de especialización.

El sector agroalimentario sigue ocupando un lugar relevante dentro del cooperativismo regional, tanto por su peso histórico como por su capacidad de adaptación a nuevas demandas de mercado, especialmente en ámbitos como la transformación, la calidad y la sostenibilidad. A estos sectores se suman otros con un crecimiento progresivo, explicó el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, como la industria, el transporte y los servicios a las empresas, que refuerzan el carácter productivo del modelo cooperativo.

En el año 2025 se crearon 78 cooperativas en la Región de Murcia

De las 78 cooperativas constituidas durante el año 2025, 19 pertenecen al sector de la hostelería y la restauración; 12 a la construcción, y 10 al comercio y la venta.

El informe identifica además un bloque de sectores emergentes con alto potencial de desarrollo cooperativo. Entre ellos destacan la energía, la gestión del agua, la cultura, el deporte y los servicios sociales, actividades alineadas con los retos de la transición ecológica, el envejecimiento de la población y los nuevos modelos de bienestar. La digitalización aparece como un ámbito todavía incipiente, pero con un recorrido creciente, especialmente vinculado a proyectos innovadores y de base tecnológica. De estos nichos emergente, el estudio destaca algunos ejemplos como la creación de un Observatorio de Astronomía, y proyectos de cultura y cine o de actividades posproducción, construcción naval y una cooperativa de consumidores y usuarios en el sector energético.

Cartagena destaca como el municipio murciano con mayor dinamismo cooperativo

Desde el punto de vista territorial, la actividad cooperativa se concentra principalmente en los grandes municipios de la Región, como Murcia, Lorca y Cartagena, esta última con un incremento notable de proyectos en el último año. Junto a ellos, el estudio subraya la vitalidad de municipios medianos y pequeños como Águilas, Bullas o La Unión, donde el cooperativismo actúa como herramienta de arraigo y desarrollo local.

En cuanto al perfil social del empleo, el estudio confirma el equilibrio de género como uno de los rasgos más consolidados del cooperativismo murciano, con una incorporación prácticamente paritaria de hombres y mujeres. A ello se suma una tendencia clara hacia empleos más estables y vinculados a actividades con proyección a medio y largo plazo, lo que refuerza el papel del cooperativismo como modelo alineado con los cambios estructurales del mercado laboral.

La consejera de Empleo, Marisa López, junto al presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño. / CARM

Un acuerdo con Naciones Unidas para crear la primera Academia de Emprendimiento Juvenil

Más allá del análisis coyuntural del empleo, Juan Antonio Pedreño aprovechó la presentación del estudio para desgranar los principales proyectos estratégicos de Ucomur, orientados a reforzar el papel del cooperativismo en los próximos años y a anticiparse a los cambios del mercado laboral.

El proyecto más ambicioso es el acuerdo con Naciones Unidas para la creación en Murcia de la primera Academia de Emprendimiento Juvenil, una iniciativa pionera que situará a la Región en el mapa internacional de la economía social. El convenio, que se cerrará en Ginebra, permitirá atraer conocimiento, metodologías y redes internacionales para fomentar el emprendimiento cooperativo entre jóvenes.

A este proyecto se suma la puesta en marcha de un 'hub de vanguardia', concebido como un espacio de referencia para identificar sectores emergentes, profesiones con mayor proyección y oportunidades reales de empleo. La iniciativa busca ofrecer información estratégica tanto a personas desempleadas como a emprendedores y empresas cooperativas.

Ucomur prepara un programa para la cualificación profesional de protesionales con experiencia

Ucomur trabaja también en mejorar la cualificación del empleo cooperativo, mediante una oficina específica destinada a facilitar la acreditación de competencias profesionales de trabajadores con experiencia, pero sin titulación formal, en coordinación con programas educativos de la Administración.

La organización reforzará además sus programas dirigidos a universitarios y estudiantes de Formación Profesional, especialmente de grado superior, con el objetivo de transformar ideas en proyectos empresariales viables y acompañarlos en sus primeras fases. En este ámbito, Ucomur ampliará iniciativas como el programa 'Testéalo', extendiéndolo al ámbito de la FP.

Noticias relacionadas

Finalmente, Pedreño subrayó la necesidad de que el cooperativismo tenga mayor presencia en los foros donde se diseñan las políticas públicas de empleo, reivindicando el peso real del sector y su contribución contrastada a la creación de empleo estable y sostenible en la Región de Murcia.