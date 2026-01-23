El cooperativismo murciano toma impulso y prevé más de 2.000 empleos para 2026

El cooperativismo ha dejado de ser una realidad periférica para convertirse en uno de los principales vectores de creación de empleo en la Región de Murcia. Así lo dejó claro el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, durante la presentación del primer estudio prospectivo sobre empleo cooperativo, celebrada en la sede de la organización en Murcia. Un informe inédito por su alcance y profundidad que, por primera vez, analiza el conjunto del universo cooperativo regional y pone cifras concretas a su impacto económico y social.

Pedreño explicó que el estudio se ha elaborado a partir de entrevistas directas a 719 cooperativas, con datos consolidados de cerca de 400, una muestra que consideró "lo suficientemente sólida como para reflejar fielmente la realidad del sector". A partir de ese trabajo, el informe concluye que en 2025 las cooperativas de la Región han generado 2.947 nuevos empleos, repartidos en 595 cooperativas, con una media de 4,9 puestos de trabajo por entidad, muy por encima de la media regional y nacional.

Uno de los datos que el presidente de Ucomur destacó con mayor énfasis fue el peso relativo del empleo cooperativo en el conjunto del mercado laboral. Según el estudio, el cooperativismo ha concentrado casi el 17% del empleo creado en la Región de Murcia en 2025, una cifra que calificó de especialmente significativa. "Es probable que esta realidad ya se viniera produciendo otros años, pero hasta ahora no habíamos tenido un análisis que lo midiera de esta manera", señaló.

El informe pone también el acento en la calidad del empleo generado. Cerca de un tercio de las nuevas incorporaciones corresponde a socios de cooperativa, lo que implica empleo indefinido desde el primer momento, mientras que el resto se integra como personal asalariado, con altos niveles de estabilidad. El reparto por género es prácticamente equilibrado, con una incorporación muy similar de hombres y mujeres, un aspecto que Pedreño subrayó como uno de los rasgos diferenciales del modelo cooperativo.

Desde el punto de vista sectorial, el empleo creado en 2025 se concentra principalmente en comercio y servicios personales, con especial peso de los cuidados, seguido de la educación y el sector agroalimentario. No obstante, el presidente de Ucomur insistió en que el cooperativismo está ampliando su presencia en sectores productivos y estratégicos, alejándose de una imagen excesivamente vinculada a actividades tradicionales.

Pedreño insistió en que uno de los valores diferenciales del cooperativismo es su capacidad de anticipación, algo que el estudio recoge no solo mirando al pasado reciente, sino proyectando escenarios de futuro. En ese sentido, explicó que el análisis no se limita a contabilizar empleos, sino que examina la intención real de las cooperativas, un ejercicio complejo en un contexto económico incierto. El estudio incorpora una proyección para 2026 que apunta a un nuevo avance del empleo cooperativo. Pese a la prudencia empresarial, cerca del 30% de las cooperativas consultadas prevé ampliar plantilla el próximo año, lo que permitiría la creación de más de 2.000 nuevos puestos de trabajo en la Región de Murcia. Una previsión que sitúa al cooperativismo muy por encima de la media nacional en intención de contratación y refuerza su papel como uno de los motores más dinámicos del mercado laboral regional.

Capacidad inversora para 2026

El presidente de Ucomur subrayó que esta disposición a crecer se apoya en una estructura empresarial cada vez más sólida, con cooperativas que ya no se conciben únicamente como microproyectos. "Cada vez pesa más el empleo generado por cooperativas medianas y grandes", apuntó, destacando que este proceso de consolidación explica en buena medida la estabilidad del empleo cooperativo en la Región.

Otro de los aspectos que quiso poner en valor fue la capacidad inversora del sector. El estudio refleja que una parte significativa de las cooperativas prevé realizar inversiones a corto plazo, orientadas a mejorar su competitividad, incorporar tecnología y adaptarse a nuevos mercados. Un dato que, en su opinión, rompe con la imagen de un cooperativismo defensivo y confirma su papel como actor activo en la transformación económica regional.

Finalmente, Pedreño vinculó estos resultados al momento que vive el cooperativismo murciano, marcado por un mayor reconocimiento social e institucional. A su juicio, la capitalidad española de la economía social ha actuado como catalizador, incrementando la visibilidad del modelo y reforzando alianzas. "Cuando se generan confianza y espacios de colaboración, el cooperativismo responde con empleo y proyectos", resumió.

Tras la exposición de los datos y el análisis por parte de Ucomur, tomó la palabra la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, quien respaldó las conclusiones del informe y subrayó que los resultados confirman "la relevancia estructural del cooperativismo dentro del tejido económico y social de la Región de Murcia". La consejera recordó que el cooperativismo es una pieza clave dentro de la economía social, un ámbito que en la Región de Murcia agrupa a más de 2.500 empresas y cerca de 100.000 empleos. "Somos líderes nacionales en creación de cooperativas per cápita y en la última década se han constituido más de 1.400 nuevas entidades, una cifra que refleja la confianza de los emprendedores en este modelo", señaló.

En este sentido, la consejera remarcó el compromiso del Gobierno regional con el impulso de la economía social a través de políticas de apoyo al emprendimiento colectivo, la formación, la modernización de las empresas cooperativas y el acompañamiento a nuevos proyectos empresariales.