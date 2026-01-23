Podemos denuncia la "falta total de seguridad" en los pasos a nivel de la línea Cartagena-Los Nietos

El secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, se desplazó este viernes al tramo de vía estrecha de Alumbres donde se produjo el día anterior la colisión entre el brazo de un camión grúa con un tren de pasajeros, provocando seis heridos leves.

Egío denunció que los pasos a nivel de la línea que une Cartagena y Los Nietos, especialmente los cercanos al punto del accidente, adolecen de una "falta total de seguridad" y carecen de cualquier señal lumínica y sonora. "Es vergonzoso que estos pasos existan en pleno siglo XXI, como vienen quejándose desde hace años los vecinos y vecinas", señaló.

Podemos reclama al Ministerio de Transportes un "refuerzo de la seguridad inmediato". "Hay que invertir más. Todas las administraciones llevan prometiéndole a la gente de la comarca de Cartagena la ampliación del FEVE —antigua denominación del Renfe Cercanías Ancho Métrico— hasta Cabo de Palos desde mucho tiempo atrás, pero la realidad es que ni siquiera cuidan las instalaciones que ya tenemos", manifestó Egío.