El "slow travel", la nueva tendencia viajera, llega a la feria de Caravaning en Alicante

El salón del caravaning regresa a la provincia de Alicante consolidado como el epicentro del sector en el Levante. En esta 33ª edición, la feria no solo presenta vehículos; propone un cambio de patrón. Tras años de crecimiento imparable, el caravaning ha dejado de ser una alternativa vacacional para convertirse en el guion de vida de miles de personas que buscan autenticidad.

Una oferta sin precedentes: 400 vehículos en exposición

Los organizadores han confirmado que los visitantes podrán elegir entre cerca de 400 vehículos, cubriendo todos los gustos y presupuestos. Desde autocaravanas ligeras y compactas, ideales para parejas, hasta versiones de gran formato totalmente equipadas para familias. No faltarán las caravanas tradicionales para los amantes del camping clásico, ni las camperizaciones más creativas que marcan la vanguardia del diseño actual.

Habrá caravanas tradicionales y las camperizaciones más creativas / .

Entre las marcas protagonistas nombres como Benimar, Hymer, Adria, Pilote, Challenger, Dreamer, Mc Louis, y muchas más, quienes mostrarán por qué el "slow travel" es la tendencia definitiva de esta década.

Tecnología y personalización: La IA llega a la carretera

Más allá de los vehículos, la feria se transforma en un escaparate tecnológico. Este año, la personalización alcanza un nuevo nivel con sistemas de energía solar avanzada y baterías de litio de alta capacidad.

La gran novedad de 2026 es la integración de la Inteligencia Artificial aplicada a los viajes, permitiendo una planificación de rutas y gestión de consumos más eficiente que nunca.

La feria se celebra del 6 al 8 y del 13 al 15 de febrero. / .

Además, los amantes del detalle encontrarán una oferta diversa de mobiliario de exterior y gadgets de última generación para convertir cualquier parada en un hotel de cinco estrellas bajo las estrellas.

Gastronomía, charlas y mercado en Caravaning

Caravaning Alicante ha diseñado una experiencia integral que trasciende lo comercial:

Área de Market: Un espacio vibrante con productos gourmet, artesanías y artículos para el hogar, el jardín y la cocina, creando una atmósfera de mercado único.

Un espacio vibrante con productos gourmet, artesanías y artículos para el hogar, el jardín y la cocina, creando una atmósfera de mercado único. Destinos y Rutas: Presencia de federaciones de campings y empresas expertas en organizar expediciones, no solo por España, sino hacia destinos exóticos como Marruecos .

Presencia de federaciones de campings y empresas expertas en organizar expediciones, no solo por España, sino hacia destinos exóticos como . Entretenimiento: Zona de food trucks, sorteos, actividades para niños y charlas de influencers referentes del sector que compartirán sus secretos mejor guardados.

Generación Nómada: por qué el "hogar" ahora tiene motor

Ya no se trata solo de jubilados europeos buscando el sol de la Costa Blanca. Una nueva ola de viajeros, impulsada por el teletrabajo y la desconexión digital, ha tomado el relevo. Los millennials y la Generación Z han redescubierto el placer de las literas y el café recién hecho frente a un acantilado.

Las marcas protagonistas de este año mostrarán por qué el "slow travel" es tendencia esta década. / .

No necesitamos ser los protagonistas de una película de carretera para entender que la libertad no tiene precio. Lejos de los filtros de Instagram, la realidad del caravaning es la de una cena improvisada bajo el cielo estrellado o la satisfacción de aparcar y saber que, por esa noche, el jardín de tu casa es el Mar Mediterráneo. Es la evolución del viaje: menos planificación rígida y más improvisación consciente.

4 razones para elegir la vida en ruta

Dueño de tu tiempo: Olvida los horarios de check-in. Aquí, el reloj lo marcas tú y el paisaje que decidas contemplar. Sostenibilidad y cercanía: Viajar con la casa a cuestas fomenta un consumo más responsable y un contacto directo con la naturaleza local. Vínculos inquebrantables: Compartir espacios reducidos fortalece la convivencia. Es la escuela perfecta para que los más pequeños aprendan el valor de la aventura y la adaptabilidad. Inversión en experiencias: El valor de un vehículo recreativo no está en su precio, sino en la cantidad de recuerdos que acumulas en cada kilómetro.

Guía para tu primera escapada: Dos destinos imprescindibles

Si decides comprar tu vehículo en la feria y estrenarte por todo lo alto, te sugerimos dos rutas alternativas para huir de lo convencional:

- La Sierra de Albarracín (Teruel): Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín es un refugio perfecto para el caravaning de montaña. Sus alrededores ofrecen rutas de senderismo entre pinos y formaciones rocosas rojizas. Existen áreas preparadas donde despertar rodeado de silencio y aire puro, lejos del bullicio costero.

Pinares de Rodeno es un paisaje protegido en la comarca de la Sierra de Albarracín / .

- Cabo de Gata (Almería): Para quienes buscan el rastro del último paraíso virgen. Recorrer sus carreteras entre paisajes volcánicos y calas de agua cristalina es una experiencia casi cinematográfica. Es el destino ideal para una camper, permitiéndote moverte con agilidad entre pueblos blancos como San José o Las Negras.

Cala los Amarillos de Cabo de Gata / www.cabogataalmeria.com

Caravaning Alicante 2026: Lugar y fechas

Fechas: Del 6 al 8 y del 13 al 15 de febrero .

Del y del . Ubicación: Recinto ferial IFA - Fira Alacant (N-340, km 731).

Recinto ferial (N-340, km 731). Horario: De 10:30 a 19:00 horas.

De 10:30 a 19:00 horas. Destacado: Encuentro de autocaravanistas durante el primer fin de semana.

¡Ahorra en tu visita! Adquiere tus entradas de forma anticipada a través de la web oficial y aprovecha los descuentos exclusivos online.

Localización

Asesoramiento experto frente al ruido digital

A pesar del auge de las redes sociales, la organización insiste en la importancia de la voz profesional. Empresas con casi medio siglo de trayectoria, como Caravanas Cruz, estarán presentes para ofrecer seguridad y confianza.

Empresas con casi medio siglo de trayectoria, como Caravanas Cruz, estarán presentes para ofrecer seguridad y confianza. / .

Como recalcan los expertos: "En las redes todo parece sencillo, pero en Caravaning Alicante encontrarás a quienes llevan décadas trabajando en el sector; nadie te aconsejará mejor que ellos".

Es el momento de apagar la pantalla y encender el motor. Tu aventura 2026 empieza aquí.