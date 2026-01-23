El bordado de los Caballos del Vino entra en el Museo del Traje

Coincidiendo con el desarrollo de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, en colaboración con el Museo del Traje, museo estatal dependiente del Ministerio de Cultura, organiza una muestra temporal dedicada al bordado artesanal en seda y oro del festejo de los Caballos del Vino.

La exposición se ubica en la zona principal de acceso del Museo del Traje y puede visitarse hasta el domingo de ese mismo fin de semana. Todas las personas que accedan al museo durante esos días tendrán la oportunidad de conocer de primera mano este patrimonio festivo y cultural, profundamente arraigado en Caravaca de la Cruz y representativo de la Región de Murcia y de España.

Bordadores y bordadoras realizarán demostraciones en vivo

La muestra está compuesta por la réplica de un caballo enjaezado con las ricas y singulares vestiduras que lucen los Caballos del Vino cada 2 de mayo, así como por la presencia de bordadores y bordadoras que realizarán demostraciones en vivo de este minucioso trabajo artesanal. Además, se incorporan gafas de realidad inmersiva que permitirán al visitante vivir virtualmente el festejo en la calle y observar los bordados en movimiento y dentro de su contexto original, ofreciendo una experiencia innovadora que combina tradición y nuevas tecnologías.

Una tradición única en el mundo

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, que ha estado acompañado por la directora del museo, Elena López de Hierro, ha señalado que «esta muestra es una nueva oportunidad para proyectar a nivel nacional e internacional esta manifestación Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es una de nuestras señas de identidad más reconocibles, poniendo en valor el trabajo artesanal, la creatividad y el saber hacer de una comunidad que mantiene viva una tradición única en el mundo». El Hermano Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz también ha estado presente junto a representes del mundo festero.

Los bordados de los Caballos del Vino estarán también presentes durante el fin de semana en el stand de la Región de Murcia, coincidiendo con la apertura de la feria al público general, ampliando así su visibilidad dentro del principal escaparate turístico del mundo.