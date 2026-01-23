Dos ballenatos de Cuvier aparecen varados en la costa de la Región y ANSE relaciona su muerte a la presencia de dos buques militares en Mazarrón

Dos ejemplares de zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) han varado este viernes en playas de la Región de Murcia y han fallecido posteriormente, según ha informado la asociación ecologista ANSE. Los animales aparecieron en las playas de La Reya, en Puerto de Mazarrón, y La Colonia, en Águilas, y su gestión ha quedado a cargo del equipo veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, encargado de las actuaciones y necropsias.

Fuentes cercanas a la asociación han señalado además que este mismo viernes se han registrado otros dos varamientos de la misma especie en la provincia de Almería, en las playas de Carboneras y Pulpí.

Buques militares en la había de Mazarrón fotografiados por ANSE durante el varamiento de los cetáceos / ANSE

Preocupación por la presencia de buques militares

ANSE ha expresado su preocupación por la coincidencia temporal de estos varamientos con la presencia de varios buques militares en la bahía de Mazarrón, un hecho que, subraya, obliga a extremar la cautela y a investigar a fondo las posibles causas.

El zifio de Cuvier, también conocido como ballenato de Cuvier, es un cetáceo de hábitos de buceo profundo, lo que dificulta su estudio. No obstante, su presencia en el entorno de Mazarrón está documentada, al igual que la de otras especies de inmersión profunda.

Este viernes también se han producido otros dos varamientos de la misma especie en la costa de Almería

En estas aguas se encuentra además la Zona Especial de Conservación (ZEC) de los Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón, un espacio marino protegido de 154.080 hectáreas considerado de alto valor ecológico como zona de alimentación y cría para cetáceos, tortugas bobas y aves marinas.

Asimismo, ANSE recuerda la relevancia del mar de Alborán y el golfo de Vera para la conservación de mamíferos marinos, un ámbito señalado por la comunidad científica como Área de Importancia para los Mamíferos Marinos (IMMA), lo que convierte esta zona en candidata a ser catalogada como área marina protegida para estas especies.

Antecedentes con el uso de sónar

La asociación advierte de que existen precedentes sobre el riesgo que puede suponer el uso de sónar militar en áreas donde habitan zifios.

Como ejemplo, cita el episodio de Canarias en 2002, cuando 14 animales llegaron muertos a la costa tras maniobras con sónar de media frecuencia y alta intensidad, un caso que impulsó una moratoria en aguas canarias que se considera una medida de conservación eficaz.

Existen precedentes sobre el peligro que supone para los zifios el uso de sónares militares

Este caso sirvió para demostrar que el ruido submarino generado por este tipo de sónar puede llegar a inducir cambios en el comportamiento en el buceo de los zifios, provocando efectos parecidos al Síndrome de Descompresión Agudo Severo que afecta a las personas que practican buceo.

Noticias relacionadas

Petición de investigación

ANSE ha trasladado su solicitud a la Comunidad Autónoma y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que las necropsias permitan investigar exhaustivamente las causas de estos varamientos y determinar si existe o no relación con un origen común.