El PP presenta a comerciantes de Murcia su Contrato de Autónomos "con menos impuestos"

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia Francisco Bernabé mantuvo este viernes un encuentro con representantes de comerciantes y profesionales de la Región para trasladarles la propuesta del ‘contrato de autónomos’ del PP, "con menos impuestos, menos burocracia y más protección social frente a la asfixia del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Nuestro objetivo es hacerle la vida fácil a los casi tres millones y medio de autónomos que hay en España, de ellos más de 105.000 en la Región", incidió. Para ello, plantean un paquete de medidas centradas en la simplificación administrativa, la reducción de impuestos y cotizaciones y una mayor red de protección social.

Más en concreto, este plan propone "la eliminación de trabas burocráticas, menos cargas fiscales como la tarifa cero durante el primer ejercicio, pasar de cuatro declaraciones trimestrales a dos declaraciones semestrales al año y la exención total del IVA si se ingresan menos de 85.000 euros anuales", informó Bernabé, que estuvo acompañado de las diputadas nacionales Miriam Guardiola, Violante Tomás e Isabel Borrego, los senadores Antonio Luengo, José Ramón Diez de Revenga y Antonia López y las concejalas del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé y Sofía López Briones.

Los 'populares' desean reforzar la ley de segunda oportunidad con el llamado 'derecho al error' en la relación con la Administración

Además, el Partido Popular también propone la bonificación del 100% de las cotizaciones durante el primer año para la contratación del primer empleado y del 50% de las mismas para el segundo trabajador.

Junto a ello, "un sistema de bajas más justo que evite que los autónomos sigan cotizando cuando están enfermos, mejoras sustanciales tras la maternidad, compatibilidad de la jubilación y el refuerzo de la ley de segunda oportunidad con el llamado 'derecho al error' en la relación con la Administración", pues "no puede ser que la primera carta que reciba un autónomo sea una sanción", lamentó.

Bernabé reprochó al Gobierno de España "sus políticas de castigo a pymes y autónomos", destacando que "la sobrecarga fiscal y burocrática al que Sánchez somete a los autónomos lleva a que 1.100 de estos profesionales bajen la persiana cada mes en España".

La Región, un "referente nacional"

Bernabé destacó a continuación que "las políticas del Partido Popular funcionan allí donde gobierna". En este sentido, puso como ejemplo las medidas de apoyo a autónomos, pymes y comercios del Gobierno de Fernando López Miras, a las que definió como "referente nacional".

"Iniciativas como la ‘Cuota Cero Ampliada’, una Estrategia Integral de Apoyo al Trabajo Autónomo, ayudas directas al pequeño comercio, o la Oficina de Atención al Autónomo, que ha atendido a más de 1.000 personas en 2025, han contribuido a que la Región se sitúe en los puestos de cabeza en España en crecimiento de número de autónomos", subrayó el senador, que también hizo referencia al Plan de Impulso al Comercio presentado recientemente por el Gobierno regional, "que tiene como objetivo transformar el comercio de proximidad en un sector más competitivo" y que "apuesta en especial por contribuir a garantizar el relevo generacional".