¿Cómo afectará la huelga médica a los pacientes murcianos?

Consultas vacías, pruebas diagnósticas anuladas y citas para quirófano retrasadas. Esa es la realidad que se encontrarán una gran parte de los pacientes de la Región de Murcia a partir del próximo 16 de febrero, cuando está previsto que arranque una huelga médica que se prolongará durante una semana y con la que los facultativos pretender seguir presionando al Ministerio de Sanidad en la negociación por la reforma del Estatuto Marco.

Los facultativos no tiran la toalla y tras los paros celebrados en junio, octubre y diciembre del pasado año, inician 2026 anunciando un nuevo calendario de movilizaciones que les llevará a encadenar varias huelgas semanales de forma indefinida, tal y como informaban este jueves los sindicatos que forman parte del Comité de Huelga y entre los que se encuentran la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

El planteamiento es hacer una huelga de una semana de duración una vez al mes hasta junio, con paros convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Estos sanitarios buscan lograr un estatuto propio que regule las condiciones laborales del ámbito médico, para lo cual exigen a Sanidad un foro de negociación específico en el que se debatan cuestiones como las guardias médicas, las cotizaciones, la regulación de la incapacidad temporal, pero esto tendrá una repercusión directa en los pacientes, quienes se verán afectados por nuevos retrasos en sus citas médicas en un sistema ya lastrado por las crecientes demoras.

El malestar creciente por las esperas se palpa entre los usuarios, quienes ya tienen que aguardar en muchas de las zonas básicas de salud de la Región de Murcia más de una semana para ver al médico de familia o varios meses para conseguir una primera cita con el especialista: los últimos datos del Servicio Murciano de Salud (SMS) fijaban en 124 días el tiempo de espera para Dermatología; 120 para Rehabilitación; 83 para Oftalmología; o los 80 días de media para Traumatología. El parón de una semana en febrero vendrá a incrementar estas demoras, con el consiguiente perjuicio para los propios enfermos.

Las propias cifras de la Consejería muestran que en los cuatro días de huelga que se convocó el pasado mes de diciembre se tuvieron que suspender más de 17.460 consultas en Atención Primaria, así como 13.992 consultas con el especialista, 572 cirugías y 1.600 pruebas diagnósticas.

Por lo que los pacientes que tengan prevista una cita o prueba entre el 16 yel 21 de febrero deben ser conscientes de que pueden encontrarse con la consulta cerrada, algo que no sabrán hasta el momento en el que se presenten en el centro sanitario o en el hospital. Esta es precisamente una de las quejas que más se repitió en los últimos paros, cuando numerosos pacientes salían del Policlínico del Hospital Virgen de la Arrixaca quejándose de que nadie les hubiera avisado o cambiado la cita.

Usuarios de la Sanidad: "Nadie quiere que le atienda un médico que lleva 24 horas trabajando"

Desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia reconocen que estos paros terminan pasando factura a las esperas para ser atendido, pero también tienen claro que "la respuesta al conflicto es complicada", ya que se trata de "reivindicaciones justas por parte de los profesionales", por lo que instan a las dos administraciones -central y autonómica- a "esforzarse" para dar una respuesta a los sanitarios.

Pese al daño colateral que supondrá el paro médico para los pacientes, Usuarios de la Sanidad dice que "todos somos conscientes de que nadie quiere que le atienda un médico que lleva 24 horas trabajando sin descanso cuando tenemos una urgencia médica", por lo que "este es un aspecto fundamental a regular".

Ante el anuncio de nuevos paros, la Administración también cuenta con herramientas con las que intentar amortigüar el golpe y que las consecuencias sean las menores posibles. En este caso, con la designación de los servicios mínimos que deberán regir los días de huelga.

Concretamente, en el paro convocado la semana pasada -14 y 15 de enero- por los sindicatos Apemyf y Amyts en la Región de Murcia, la Consejería de Salud estableció unos servicios mínimos del 100% en urgencias hospitalarias; del 75% en las plantas de hospitalización; del 65% en pruebas diagnósticas; del 100% en UCIs; del 65% en quirófanos y reanimación; del 65% en consultas externas; manteniéndose también el 100% de la asistencia en hospitales de día y radioterapia, así como diálisis. En los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, la presencia de médicos de familia y pediatras se organizó en función del tamaño de las plantillas y de si tienen o no horario de tarde. Unos servicios mínimos que fueron calificados de "abusivos" por los propios profesionales.