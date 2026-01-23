Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así afectará la borrasca Ingrid a la Región de Murcia este fin de semana

Consulta la previsión del tiempo durante este viernes, sábado y domingo

Un hombre se refugia de la nieve con un paraguas en una calle

Un hombre se refugia de la nieve con un paraguas en una calle / Carlos Castro - Europa Press

Alba Marqués

Alba Marqués

El paso de la borrasca Ingrid por la Península Ibérica afectará principalmente al cuadrante noroccidental, donde podría dejar nieve por debajo de los 300 a 400 metros, pero también tendrá sus consecuencias en la Región de Murcia. En general, este fin de semana la comunidad murciana continuará en alerta amarilla por viento y será susceptible de registrar lluvias y nieve.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 23 de enero, cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, tendiendo a abrirse claros a lo largo de la mañana. Sin embargo, la nubosidad aumentará de nuevo en las últimas horas de la tarde, por lo que no se descartan lluvias dispersas.

Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas. Durante esta jornada estará en aviso amarillo por fuertes rachas de viento, de hasta 70km/h, la zona del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o permanecerán sin cambios y las máximas en ligero ascenso. En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.

Mapa de alerta para el viernes

Mapa de alerta para el viernes / Aemet

El sábado, será toda la costa de la Región de Murcia la que permanezca bajo alerta amarilla por rachas de viento de hasta 60km/h y olas de tres metros.

Durante esa jornada lo cielos tendrán intervalos nubosos, por lo que no descartan lluvias débiles en las sierras del Noroeste, donde la cota de nieve se situará en torno a 800-900 metros. Las temperaturas irán en descenso, con heladas débiles en las sierras del Noroeste.

Mapa de alerta para el sábado

Mapa de alerta para el sábado / Aemet

Para el domingo, por el momento la Aemet no ha emitido ningún aviso por fenómeno adverso. Se esperan cielos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones.

Las temperaturas mínimas ese día experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas irán en ascenso. Habrá heladas débiles en las sierras del Noroeste y los vientos pasarán a ser moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas.

