En la Región de Murcia aún preocupan más los okupas que el precio de la vivienda

La ocupación ilegal de viviendas sigue siendo la mayor preocupación de los murcianos con respecto al sector inmobiliario, según se desprende del III Barómetro Planeta Propietario que realiza el Grupo Mutua Propietarios, que cada año analiza la evolución de los principales indicadores relacionados con la vivienda.

En una escala de 0 a 10, siendo 10 muy preocupado y 0 nada preocupado, los encuestados de la Región de Murcia le dan casi un 8 (7,98) al problema que generan los okupas.

No obstante, el elemento que más sube es el del precio de la vivienda (sube un 1,15% en comparación con el año anterior) y ya es la segunda preocupación para los murcianos, con un 7,8.

A algo más de distancia, el gasto del hogar también quita el sueño a los ciudadanos de la Región, colándose así en el podio con un 7,31. El precio del alquiler es la cuarta preocupación con un 7,04, siendo el segundo elemento que más sube con respecto al barómetro del ejercicio anterior (un 1,09 más). Entre el 6 y 7, las preocupaciones son las leyes, disponer de una vivienda sostenible y el mantenimiento del inmueble. La accesibilidad del edificio en el que se vive es el elemento que menos preocupa a los encuestados, aunque aun así supera el 5.

Principales preocupaciones en torno a la vivienda. / La Opinión

2.300 españoles han realizado esta encuesta, siendo 76 de ellos participantes de la Región.

Para Laura Mulà, directora Multicanal & de clientes de Grupo Mutua Propietarios, «que la ocupación ocupe el primer lugar refleja que los propietarios siguen demandando seguridad jurídica y protección, mientras que la creciente preocupación por los cambios normativos sitúa el marco legal como un asunto de especial interés por su fuerte impacto sobre el mercado residencial».

Según datos del Ministerio del Interior, la ocupación ilegal aumentó en 2024 un 10,11% en la Región, pasando de 435 casos denunciados a 479. Por ello, el Ejecutivo autonómico fue pionero en lanzar un servicio antiocupación, con un número de teléfono y un correo electrónico al que se sumó un canal de WhatsApp el año pasado. Hasta noviembre de 2025, este servicio ha gestionado 900 comunicaciones desde que se puso en marcha en 2022.

Respecto a las preocupaciones de los murcianos sobre temas de vivienda, desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras recuerdan que el Gobierno regional presentó un Decreto-Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística que pretendía mejorar el acceso al hogar de jóvenes y familias de rentas medias a través de medidas de agilización administrativa que propiciarán con carácter inmediato, la creación de nuevos hogares a precios asequibles que respondieran a la actual demanda.

De esta nació un nuevo modelo de vivienda protegida, Vivienda Asequible de la Región de Murcia, que no pudo salir adelante, explican, debido «bloqueo de PSOE-Vox al decreto el pasado mes de septiembre». El rechazo de la Asamblea impidió que se pusieran en marcha estas medidas urgentes, con las que se contemplaba la construcción de 25.000 viviendas asequibles en los próximos 5 años.

Desde el Ejecutivo regional lamentan que la negativa de la oposición ha supuesto un «altísimo coste de oportunidad para transformar solares en hogares», que tienen el propósito de remediar con el nuevo proyecto de ley cuya redacción emprendieron de manera inmediata tras el citado rechazo.

Reformas

El III Barómetro Planeta Propietario se interesa también por el interior de las viviendas. Según destaca, el principal motivo para llevar a cabo una reforma en el último año en la Región de Murcia fue, de lejos, arreglar un desperfecto (61%), lo que indica que gran parte de las actuaciones responden a necesidades de mantenimiento.

En segundo lugar, destacan las mejoras orientadas a hacer el hogar más funcional (39%), mostrando un interés significativo por optimizar la comodidad y el uso del espacio. En tercer lugar, el objetivo fue renovar la apariencia del espacio (13%).

De acuerdo con el estudio, la presión económica del hogar sigue creciendo: en 2025, los gastos del hogar (pago de la vivienda, cesta de la compra y consumo energético) absorbieron el 41.9% de los gastos de los murcianos, el nivel más alto de los últimos tres años. Esta situación provoca que un 35% tenga alguna dificultad para hacer frente a su pago.

En este sentido, el barómetro de Grupo Mutua Propietarios detecta un reajuste en las partidas del hogar que están presionando más en la economía doméstica. Aunque en términos absolutos los gastos de los consumos del hogar (luz, gas, agua) siguen siendo percibidos como los que más crecen (51%), esta partida ha registrado el mayor descenso: 6 puntos menos respecto al año anterior.

Por el contrario, los impuestos asociados a la vivienda protagonizan el movimiento más destacado del periodo con un aumento de 6 puntos en un solo año, situando la carga fiscal como un nuevo eje de inquietud para los hogares por encima de otros gastos estructurales.

En este entorno, el Planeta Propietario dibuja un escenario en el que los hogares muestran menor disposición a realizar sacrificios, pero mayor adaptación en el consumo diario, anticipando un cambio de clima: menos recortes visibles y más ajustes silenciosos integrados en la rutina cotidiana.

En este aspecto, las principales medidas tradicionales de ahorro (como no comprar elementos del hogar, reducir el consumo energético o posponer arreglos y mejoras) registran descensos claros respecto a 2024 (entre 3 y 4 puntos) y consolidan una tendencia a la baja iniciada tras los máximos de 2023.