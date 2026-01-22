López Miras alerta sobre la falta de confianza en los trenes: "Sucesos como el de Cartagena provocan miedo en la gente"

Primero fue Adamuz, con 45 víctimas mortales; después Gelida, con un fallecido; y el último tuvo lugar en Cartagena lo que, por suerte, se quedó en un susto. Los accidentes ferroviarios se suceden en España desde la tarde del domingo pasado sin que nadie, de momento, haya sabido ponerles freno. Este jueves, un vehículo-cesta grúa chocaba en la diputación cartagenera de Alumbres contra un tren Renfe Cercanías AM (Ancho Métrico)con dieciséis pasajeros a bordo, dejando seis heridos de carácter leve.

Una vez el suceso había pasado y la línea había sido restablecida, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de visita en la feria de turismo Fitur 2026, ponía de manifiesto su preocupación por la falta de confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario español. Según él, las decisiones del Gobierno de España y del Ministerio después de los accidentes generan "mucho más miedo y mucha más incertidumbre".

En concreto, critica que, "sin ningún tipo de criterio técnico", se decidiera reducir la velocidad en algunos tramos de la Alta Velocidad para después eliminar la limitación y luego volver a reducir la velocidad. "Esas decisiones generan preocupación, incertidumbre y miedo", aseguró.

"Y cuando vemos también lo que ha pasado en Cataluña, en Gelida, y sucesos como el de Cartagena, en el que, en principio, no se debe a ninguna circunstancia que pueda afectar ni al tren ni a la infraestructura, pues se preocupa la gente y tiene miedo", añadió.

En su opinión, "es responsabilidad de los gobiernos generar tranquilidad y certidumbre a la población y el Gobierno de España, con cada suceso, con cada acontecimiento, genera cualquier cosa menos tranquilidad y certidumbre".

López Miras advirtió de que, ahora que han pasado cuatro días desde la tragedia de Adamuz, desde el PP no van a parar "hasta que eso no se sepa por qué han muerto 43 personas —ya son 45— en un accidente ferroviario en España". "Lo que pedimos son explicaciones, que se esclarezcan las causas del accidente", subrayó.